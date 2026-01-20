Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Vögel brauchen auch im Winter Trinkwasser

Vögel brauchen auch im Winter Trinkwasser – Wildvögel im Winter mit Futter zu unterstützen ist sinnvoll. „Trinkwasser ist genauso wichtig, wird jedoch häufig vergessen“, sagt Ursula Bauer von aktion tier. Wildvögel müssen mindestens zweimal täglich trinken. Sind im Winter alle natürlichen Wasserstellen zugefroren und ist zudem kein Neuschnee vorhanden, den Vögel ersatzweise fressen, leiden sie Not. Vor allem typische Körnerfresser wie Spatzen und Finken benötigen Trinkwasser, da ihre natürliche Nahrung kaum Feuchtigkeit enthält.

Als Vogeltränke genügt schon ein Blumenuntersetzer oder eine nicht zu flache Schale, die mit lauwarmem Wasser befüllt wird. Ein paar Kieselsteine bieten zusätzliche Sitzplätze. „Es sollte immer auf Sauberkeit geachtet und das Gefäß einmal täglich mit heißem Wasser und einer Bürste gereinigt werden, bevor frisches Wasser nachgefüllt wird“, rät Biologin Bauer von aktion tier. Wer Zeit hat, kann gerne bei Frost öfter am Tag das gebildete Eis entfernen und lauwarmes Wasser nachfüllen.

Als Standort für das Trinkgefäß eignen sich zum Beispiel Tische auf Balkon und Terrasse oder ein paar größere Steine auf einer übersichtlichen Rasenfläche. Vögel mögen leicht erhöhte Plätze, um die Umgebung gut beobachten und eventuelle Feinde schnell sehen zu können. Auch Tränken zum Aufhängen an der Balkondecke oder dem Ast eines Baumes sind empfehlenswert.

Zusätzlich kann man auch halbierte Äpfel für Arten wie Amseln und Rotkehlchen anbieten, die Wasser über die Nahrung aufnehmen können. „Der in Obst enthaltene Fruchtzucker liefert außerdem in der kräftezehrenden kalten Jahreszeit schnell verfügbare Energie“, so Ursula Bauer abschließend.

Text: aktion tier – menschen für tiere e.V.

