Offene Gartenpforte Hamm 2026 – Grüne Vielfalt und Inspiration geboten

Offene Gartenpforte Hamm 2026Grüne Vielfalt und Inspiration geboten – Auch im Jahr 2026 heißt es wieder: Törchen auf und hereinspaziert in grüne Paradiese! Die beliebte Aktion „Offene Gartenpforte Hamm und Umgebung“ lädt Gartenfreundinnen und -freunde sowie alle an naturnaher Gestaltung interessierten Besucherinnen und Besucher an zwei Wochenenden im Juni und September zum Entdecken, Staunen und Austauschen ein.

Am 13. und 14. Juni 2026 öffnet die Gartenpforte zum ersten Mal – diesmal in Kooperation mit der Internationalen Gartenausstellung 2027 (IGA Ruhr) und im Rahmen der landesweiten Veranstaltung Gärten und Parks in Westfalen-Lippe – Mein Garten. Darüber hinaus wird es am 13. September 2026 einen zweiten Veranstaltungstermin geben, ebenfalls im Rahmen der IGA-Aktionsebene Mein Garten.

Die Offene Gartenpforte versteht sich als offene Einladung: Private Gartenbesitzerinnen und -besitzer öffnen ihre Gärten und geben Einblick in ihre individuelle grüne Welt. Die Vielfalt reicht von liebevoll gestalteten Kleingärten über naturnahe Oasen bis hin zu abwechslungsreichen Gartenlandschaften – Inspirationen für alle, die selbst gärtnern oder ihren Lebensraum begrünen möchten.

Bisher haben sich bereits zehn Gärten sowie der Maxipark Hamm für die Teilnahme angemeldet – ein Zeichen für das große Interesse und die wachsende Beliebtheit dieser grünen Entdeckungstour.

Weitere Gartenbesitzerinnen und -besitzer sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich mit ihrem Garten anzumelden und Teil des Programms zu werden. Anmeldeschluss ist der 20. Februar 2026.

Weitere Informationen zur Aktion, zur Teilnahme und zu den Terminen finden Sie online unter: www.hamm.de/offene-gartenpforte sowie über die Portale der Tage der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe und der IGA 2027 – Mein Garten.

Text: Pressestelle der Stadt Hamm

