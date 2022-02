Koblenz – Aktueller Hinweis: Wieder Demos am Wochenende und zum Wochenstart in Koblenz

Für das Wochenende und den kommenden Montag sind wieder mehrere Versammlungen und Aufzüge angezeigt worden.

Koblenz – Am Samstag, 12.02.2022, findet ein Aufzug unter dem Motto: „Für eine freie Impfentscheidung und das Ende aller Maßnahmen!“ statt.

Ab 16:00 Uhr beginnt die Versammlung am Deutschen Eck. Nach der Auftaktkundgebung beginnt der Aufzug über die Danziger Freiheit, Kastorpfaffenstraße, Karmeliterstraße, Clemensplatz, Neustadt, Am Mainzer Tor, Mainzer Straße, Schenkendorfstraße, Kurfürstenstraße, Rizzastraße, Hohenzollernstraße, Emil-Schüller-Straße, Hohenstaufenstraße, Bahnhofstraße, Stegemannstraße, Viktoriastraße, Görgenstraße, Clemensstraße, Casinostraße, Schanzenpforte, Poststraße, Gerichtsstraße, Karmeliterstraße, Kastorpfaffenstraße zurück zum Deutschen Eck.

Gegen 19:30 Uhr wird das Deutsche Eck vermutlich wieder erreicht sein. Es erfolgt eine Abschlusskundgebung. Gegen 20:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Am Sonntag, 13.02.2022 findet ein Aufzug unter dem Motto: „Freie Impfentscheidung“ statt.

Hier beginnt die Versammlung um 15.00 Uhr auf dem Josef-Görres-Platz mit einer Auftaktkundgebung. Gegen 15:15 Uhr Beginn des Aufzuges ausgehend vom Josef-Görres-Platz über die Firmungsstraße, Jesuitenplatz (Zwischenkundgebung 5-10 Minuten), Firmungsstraße, Entenpfuhl, Am Plan (Zwischenkundgebung 5-10 Minuten), Marktstraße, Münzplatz (Zwischenkundgebung 5-10 Minuten), An der Liebfrauenkirche, Mehlgasse, Florinsmarkt, Auf der Danne, Kornpfortstraße, Peter-Altmeier-Ufer, Deutsches Eck (Zwischenkundgebung 5-10 Minuten), Konrad-Adenauer-Ufer, Rheinstraße zurück zum Josef-Görres-Platz.

Gegen 16:30 Uhr wird der Josef-Görres-Platz vermutlich wieder erreicht und es gibt eine Abschlusskundgebung. Gegen 17:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Am Montag, 14.02.2022 gibt es einen Aufzug unter dem Motto „OneBillionRising 2022“.

Ab 17:00 Uhr treffen sich die Teilnehmenden am Löhrrondell. Hier findet die Auftaktkundgebung mit Tanz statt. Gegen 17:45 Uhr: Beginn des Aufzugs über Schloßstraße, Viktoriastraße, Görgenstraße zum Zentralplatz, der gegen 18:30 Uhr erreicht sein sollte. Hier findet die Abschlusskundgebung statt.

Gegen 19:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Einen weiteren Aufzug gibt es am gleichen Tag um 18.00 Uhr unter dem Motto: „Für eine freie Impfentscheidung und das Ende aller Maßnahmen!“.

Die Auftaktkundgebung ist am Clemensplatz. Dort beginnt auch der Aufzug gegen 18:15 Uhr über die Karmeliterstraße, Kastorpfaffenstraße, Am alten Hospital, Auf der Danne, Florinsmarkt, Burgstraße, An der Moselbrücke, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrstraße, Friedrich-Ebert-Ring (querend), Löhrstraße, Roonstraße, Kurfürstenstraße, Rizzastraße, Mainzer Straße und Neustadt zurück zum Clemensplatz, der gegen 19:30 Uhr vermutlich wieder erreicht sein sollte. Hier erfolgt sodann die Abschlusskundgebung.

Gegen 20:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Stadt Koblenz