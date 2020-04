Koblenz – Aktueller Hinweis zur Fahrbahnsanierung Bahnhofstraße: Linie 1 und Linie 2/12 der koveb werden umgeleitet

Erstellt in

Koblenz – Aktueller Hinweis: In der Zeit von Montag, 04.05.2020, bis voraussichtlich Samstag, 09.05.2020, wird in der Bahnhofstraße zwischen Rizzastraße und Friedrich-Ebert-Ring die Fahrbahn saniert.

Die Buslinie 1 wird für die gesamte Dauer der Baumaßnahme im Streckenabschnitt zwischen Hauptbahnhof und Zentrum über Markenbildchenweg und Hohenzollernstraße umgeleitet. In Richtung Goldgrube besteht keine Einschränkung. Es können alle Haltestellen bedient werden.

Die Buslinie 2/12 ist ebenfalls von der Baumaßnahme betroffen. Der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße und Rizzastraße wird am Montag, 04.05.2020, in der Zeit von 7 Uhr bis 9 Uhr und am Samstag, 09.05.2020, für die gesamte Betriebszeit gesperrt.

Die Busse in Richtung Karthause werden in dieser Zeit ab der Haltestelle „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“ über die Obere Löhrstraße umgeleitet. Die Haltestelle „Christuskirche“ Richtung Karthause kann in der genannten Zeit von der Linie 2/12 nicht bedient werden.

***

Stadt Koblenz