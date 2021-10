Koblenz – Anders als die Andern

Koblenz – Das Institut für Sexualwissenschaft, 1919 von Dr. Magnus Hirschfeld gegründet, war weltweit das erste seiner Art.

Neben Forschung und dem Aufbau einer Sammlung lag sein Arbeitsschwerpunkt in der Aufklärung. Mit dem neuen Medium Film initiierte Hirschfeld 1919 den ersten schwulen Aufklärungsfilm „Anders als die Andern“ unter der Regie von Richard Oswald. Dieser Film wurde 1921, vor 100 Jahren, in Koblenz gezeigt.

Grundlage des Films ist das gleichnamige Buch von Hermann Breuer alias Bil Forster. Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit QueerNet RLP e.V. am 14.10.2021 um 19 Uhr in der Stadtbibliothek beinhaltet eine Filmvorführung und einen Vortrag von Dr. Sabine Schlegelmilch (Uni Würzburg).

Der Eintritt ist kostenfrei, Einlasskarten gibt es in der Stadtbibliothek. Es gelten die bekannten 3G-Regeln für die Besucher*innen.

Information auch unter: Tel. 0261/1292622

