Historische Ereignisse am 17. September

Der 17. September markiert in der Geschichte zahlreiche bedeutende Ereignisse, die die Welt in verschiedenen Bereichen, von Politik über Wissenschaft bis hin zu Kultur, nachhaltig geprägt haben. Darunter sticht die Verabschiedung der Verfassung der Vereinigten Staaten im Jahr 1787 besonders hervor, da dieses Dokument den Grundstein für die moderne Demokratie und den föderalistischen Aufbau eines Staates legte. Wir werfen einen Blick auf einige dieser historischen Momente.

1787: Der Verfassungskonvent verabschiedet die bundesstaatliche Verfassung der Vereinigten Staaten

Am 17. September 1787 schlossen die Delegierten des Verfassungskonvents ihre Arbeit ab und verabschiedeten die Verfassung der Vereinigten Staaten. Diese wurde zu einem der einflussreichsten politischen Dokumente der Welt, das die Grundlage für die Demokratie und die föderale Regierungsstruktur in den USA legte. Es definierte die Machtverhältnisse zwischen den Bundesstaaten und der Bundesregierung und gewährte grundlegende Rechte und Freiheiten, die bis heute Bestand haben.

1843: Die Universidad de Chile in Santiago de Chile wird offiziell ihrer Bestimmung übergeben

Die Universidad de Chile, eine der renommiertesten Universitäten Südamerikas, wurde am 17. September 1843 offiziell eröffnet. Sie spielte eine zentrale Rolle in der wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes und hat bedeutende Persönlichkeiten hervorgebracht, die Chile und die Region nachhaltig prägten.

1861: Der erste Briefmarkenkatalog der Welt wird veröffentlicht

Am 17. September 1861 brachte der Straßburger Buchhändler Oscar Berger-Levrault den weltweit ersten Briefmarkenkatalog heraus. Diese Veröffentlichung war ein wichtiger Schritt für Philatelisten und markierte den Beginn der systematischen Dokumentation von Briefmarken, die heute weltweit millionenfach gesammelt werden.

1871: Der Mont-Cenis-Tunnel wird eröffnet

Der Mont-Cenis-Tunnel, einer der wichtigsten Eisenbahntunnel Europas, wurde am 17. September 1871 eröffnet. Dieser Tunnel, der das Mont-Cenis-Massiv in den Westalpen unterquert, verkürzte die Reisezeit zwischen Paris und Rom erheblich und trug zur Verbesserung des Handels und Verkehrs in Europa bei.

1904: Max Riese meldet die Penaten-Creme an

Am 17. September 1904 meldete der Drogist Max Riese die Penaten-Creme, eine Hautschutzcreme für Babys, beim Reichspatentamt in Berlin an. Diese Erfindung war der Grundstein für eine der erfolgreichsten Marken im Bereich der Hautpflege und ist bis heute in vielen Haushalten weltweit im Einsatz.

1908: Der erste tödliche Flugzeugunfall

Am 17. September 1908 ereignete sich der erste tödliche Flugzeugunfall in der Geschichte der Luftfahrt, als das zweisitzige Flugzeug „Flyer A“, gesteuert von Orville Wright, abstürzte. Der Passagier Thomas E. Selfridge kam dabei ums Leben, was die Risiken der frühen Luftfahrt tragisch unterstrich.

1916: Der Rote Baron erringt seinen ersten Luftsieg

Am 17. September 1916 erzielte Manfred von Richthofen, besser bekannt als der „Rote Baron“, seinen ersten Luftsieg über Cambrai im Ersten Weltkrieg. Richthofen wurde später zu einem der berühmtesten Kampfpiloten der Geschichte.

1922: Der erste Tonfilm der Welt hat Premiere

Am 17. September 1922 feierte in Berlin der Film Der Brandstifter Premiere. Es war der erste Film mit einer integrierten Lichttonspur, was eine Revolution in der Filmproduktion darstellte und den Weg für den modernen Tonfilm ebnete.

1931: Die erste Langspielplatte wird vorgestellt

In New York wurde am 17. September 1931 die erste Langspielplatte für die Öffentlichkeit vorgestellt. Mit einer Abspielgeschwindigkeit von 33⅓ Umdrehungen pro Minute revolutionierte sie die Art und Weise, wie Musik konsumiert wurde.

1941: Erste Todesurteile wegen Hörens von Feindsendern

Im nationalsozialistischen Deutschland wurden am 17. September 1941 die ersten Todesurteile gegen Personen verhängt, die Feindsender gehört hatten. Dies war Teil der strikten Kontrolle über Informationen und Medien durch das Regime.

1952: Weltrekordflug mit einem Hubschrauber

Am 17. September 1952 stellte der Pilot E. J. Smith einen Weltrekord auf, indem er mit seinem Hubschrauber Bell 47 D über eine Strecke von fast 2000 Kilometern ohne Zwischenlandung flog.

1956: Deutschlands erstes Radioteleskop wird eingeweiht

Am 17. September 1956 wurde das erste Radioteleskop Deutschlands, der Astropeiler Stockert bei Bad Münstereifel, eingeweiht. Es war ein bedeutender Schritt für die deutsche Astronomie und trug maßgeblich zur Radioastronomie bei.

1962: Duke Ellington nimmt Money Jungle auf

Am 17. September 1962 spielte Duke Ellington gemeinsam mit Charles Mingus und Max Roach das Album Money Jungle ein. Das Album gilt als Meilenstein des Jazz und vereint einige der bedeutendsten Musiker des 20. Jahrhunderts.

1964: Uraufführung von Goldfinger in London

Der dritte James-Bond-Film Goldfinger wurde am 17. September 1964 im Odeon Leicester Square in London uraufgeführt. Der Film festigte den weltweiten Erfolg des Bond-Franchise und gilt bis heute als Klassiker der Filmgeschichte.

1980: Die unabhängige Gewerkschaft Solidarność wird gegründet

Am 17. September 1980 wurde in Polen die Gewerkschaft Solidarność ins Leben gerufen, die als Zusammenschluss verschiedener Streikkomitees entstand. Ihr Vorsitzender, Lech Wałęsa, führte die Bewegung, die sich gegen das kommunistische Regime in Polen stellte und eine entscheidende Rolle bei den politischen Veränderungen in Osteuropa in den 1980er-Jahren spielte.

1980: Uraufführung des Musicals Les Misérables in Paris

Am 17. September 1980 feierte die Urversion des Musicals Les Misérables nach dem Roman von Victor Hugo in Paris Premiere. Das Musical entwickelte sich zu einem weltweiten Erfolg und gehört zu den meistaufgeführten Werken der Musiktheatergeschichte.

1980: Saddam Hussein zerreißt das Abkommen von Algier

Am 17. September 1980 erklärte der irakische Präsident Saddam Hussein in einer Rede vor der Nationalversammlung das Abkommen von Algier für nichtig. Dies führte wenige Tage später zum Beginn des Iran-Irak-Kriegs.

1981: Uraufführung von Das Boot in München

Am 17. September 1981 wurde der Film Das Boot, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Lothar-Günther Buchheim, in München uraufgeführt. Der Film von Regisseur Wolfgang Petersen gehört zu den bedeutendsten deutschen Filmen und setzte neue Maßstäbe im Genre des Kriegsfilms.

1982: Koalitionsbruch zwischen SPD und FDP in Deutschland

Am 17. September 1982 zerbrach die 13-jährige Koalition zwischen SPD und FDP in der Bundesrepublik Deutschland. Hintergrund war eine Uneinigkeit über den Haushaltsentwurf, die dazu führte, dass die SPD bis zum Misstrauensvotum am 1. Oktober 1982 eine Minderheitsregierung bildete.

1983: Vanessa Williams wird zur ersten afroamerikanischen Miss America gewählt

Am 17. September 1983 schrieb Vanessa Williams Geschichte, indem sie zur ersten afroamerikanischen Miss America gekrönt wurde. Ihre Wahl markierte einen bedeutenden Schritt für Diversität und Inklusion in den USA.

1991: Linus Torvalds veröffentlicht die erste Version von Linux

Am 17. September 1991 veröffentlichte Linus Torvalds die erste Version von Linux. Dieses Open-Source-Betriebssystem veränderte die Welt der Softwareentwicklung nachhaltig und ist heute ein wesentlicher Bestandteil moderner IT-Systeme.

1991: Nord- und Südkorea treten den Vereinten Nationen bei

Am 17. September 1991 wurden Nord- und Südkorea gleichzeitig Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen. Dieser Schritt war ein Zeichen der internationalen Anerkennung beider Staaten, während die innerkoreanischen Spannungen weiterhin bestehen blieben.

1991: Guns N‘ Roses veröffentlichen die Use Your Illusion-Alben

Am 17. September 1991 veröffentlichte die Band Guns N‘ Roses ihre beiden Alben Use Your Illusion I und Use Your Illusion II. Die Alben erzielten weltweit großen Erfolg und gelten als Klassiker der Rockgeschichte.

1993: Daimler-Benz kündigt massiven Stellenabbau an

Am 17. September 1993 beschloss der Daimler-Benz-Konzern den Abbau von rund 44.000 Arbeitsplätzen weltweit, davon etwa 35.000 in Deutschland. Diese Entscheidung war eine Reaktion auf wirtschaftliche Herausforderungen und führte zu erheblichen Veränderungen im Unternehmen.

2001: Börsencrash nach den Anschlägen vom 11. September 2001

Am 17. September 2001 erlebte die New Yorker Börse einen dramatischen Einbruch, als der Dow-Jones-Index nach den Terroranschlägen vom 11. September auf 8920,7 Punkte fiel. Dieser Tag war geprägt von Unsicherheit und wirtschaftlichen Turbulenzen weltweit.

2008: Goldpreis explodiert während der globalen Finanzkrise

Am 17. September 2008 stieg der Goldpreis im Zuge der globalen Finanzkrise sprunghaft an, während weltweit die Aktienmärkte einbrachen. Die US-amerikanische Federal Reserve verhinderte mit einem Darlehen von 85 Milliarden Dollar die Insolvenz der American International Group (AIG), was die Ausmaße der Krise verdeutlichte.

2022: Geparden in Indien wieder ausgewildert

Am 17. September 2022 wurden im Kuno-Nationalpark in Indien die ersten Geparden wieder ausgewildert, nachdem die Art im Land seit 1947 als ausgestorben galt. Diese Umsiedlung war Teil eines internationalen Artenschutzprogramms, das mit Wildfängen aus Afrika durchgeführt wurde.

Der 17. September ist ein Tag, der in vielen Bereichen der Geschichte eine zentrale Rolle spielt – von der Entstehung der modernen Demokratie bis hin zu technischen Innovationen und kulturellen Meilensteinen.

