Koblenz – Autoren-Podcast startet in der Stadtbibliothek

Koblenz – Wie reich die Region an Autorinnen und Autoren ist, zeigt der neue Podcast „NEXT Autoren Plausch“, der am 10.7. um 10 Uhr in der Koblenzer Stadtbibliothek startet.

Das Stadtmagazin NEXT und regionale Autoren haben diesen Podcast ins Leben gerufen, der ab Freitag über alle gängigen Podcast-Plattformen (Spotify, Anchor) abgerufen werden kann und monatlich eine neue Folge bieten wird.

Der Autor Dieter Aurass (u.a. „Rheinlandbastard“, „Jeden dritten Tag“) trifft Autorenkollegen und fragt sie aus: über das Schreiben und Büchermachen und alles, was damit zusammenhängt.

Sein Gesprächspartner für die erste Folge ist Jörg Schmitt-Kilian. Der Koblenzer Erfolgsautor (u.a. „Vom Junkie zum Ironman“, „Ich mach euch fertig!“, „Blaulicht-Stories“) deckt mit seinen Sachbüchern, Jugendromanen und Krimis ein breites Themenspektrum ab. Als ehemaliger Kriminalhauptkommissar bringt er die Erfahrungen aus dem Polizeialltag in seine Bücher ein und engagiert sich u.a. in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen gegen Gewalt und Mobbing.

Erste Folge NEXT Autoren Plausch:

10.07., 10 Uhr

Stadtbibliothek Koblenz im Forum Confluentes, Zentralplatz 1

Wer vor Ort zuhören möchte, ist im Rahmen der Abstandsregeln herzlich willkommen!

***

Stadt Koblenz