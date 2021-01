Koblenz – Corona-Aktuell 29.01.2021: Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Koblenz hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Elternbeiträgen für Kindertagesstätten und Kindertagespflege für den Monat Januar 2021 zu erlassen, sofern Eltern die Betreuungsangebote für ihre Kinder in diesem Monat nicht in Anspruch genommen haben.

Die Verwaltung wird ermächtigt, bei unveränderter Lage und unter den entsprechenden Voraussetzungen die Beiträge auch für den Monat Februar 2021 zu erlassen.

Stadt Koblenz