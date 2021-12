Koblenz – Die Geschäftsführung und Mitarbeiter der Kalzip GmbH, Donges SteelTec GmbH und FDT Flachdach Technologie GmbH spenden 18.000 € an die Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V.

Koblenz / Sinzig – Soziales: In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli fielen mehr als 100 Liter pro Quadratmeter in Teilen der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Die sonst eher ruhige Ahr wurde in dieser Nacht zu einem reißenden Strom und stieg in einigen Teilen auf bis zu 15 Meter an. Die Folgen waren und sind noch immer verheerend. Tausende Menschen verloren über Nacht ihr zu Hause, Habseligkeiten oder gar Familienmitglieder. In dieser Nacht kamen auch 12 Bewohnerinnen und Bewohner des Lebenshilfehauses in Sinzig tragisch ums Leben. Für die verbliebenen 24 Bewohner wird jetzt eine Notunterkunft Zweck-saniert.

Für die Mitarbeiter und die Geschäftsführung der drei Donges Group Unternehmen Kalzip GmbH, Donges SteelTec GmbH und FDT Flachdach Technologie GmbH war klar: „Die Menschen brauchen unsere Hilfe! Viele von uns haben Freunde, Bekannte, Kollegen oder Familienmitglieder, die selbst betroffen sind. Gerade jetzt, wo diese Katastrophe bereits aus den Medien verschwindet, brauchen die Betroffenen einen starken Rückhalt. Für uns war es daher unabdingbar, eine Spendenaktion zu starten.

Als Empfänger hatten wir uns sehr schnell auf die Lebenshilfe in Ahrweiler geeinigt, da eine selbst betroffene Kollegin in unmittelbarer Nähe zu dem stark beschädigten Wohngebäude der Lebenshilfe den Bedarf gesehen und einen Kontakt hergestellt hat.“ Christoph Schmidt CSO Kalzip GmbH. Mit der Spende wollen die Donges Group Unternehmen helfen, dass wieder hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt werden kann und Menschen wieder ein Dach über dem Kopf haben.

