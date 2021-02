Koblenz – Gesellschaft: Seit dem 08. Februar besteht in Koblenz die Möglichkeit Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl am 14. März zu beantragen. Am Donnerstag, 18.02.2021 wurde mit 26.982 ausgestellten Briefwahlunterlagen der bisherige Spitzenwert übertroffen. Der bisherige Rekord wurde bei der Bundestagswahl im Jahr 2017 mit 26.900 gehalten.

Bis zum 12.03.2021, 18:00 Uhr können noch Briefwahlunterlagen beantragt werden. Auf Grund der derzeitigen Pandemielage wird darum gebeten, möglichst auf digitalem und schriftlichem Weg die Briefwahlunterlagen zu beantragen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Briefwahlbüros sind für Rückfragen unter der Telefonnummer 0261-129 4630 erreichbar. Weitere Informationen rund um die Wahlen können über www.wahlen.koblenz.de abgerufen werden.

***

Stadt Koblenz