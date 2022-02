Koblenz – Hinweis auf Demonstrationszug in Alt- und Innenstadt

Koblenz – Bei der Versammlungsbehörde ich ein Aufzug unter dem Motto: „Spaziergang in Liebe und Harmonie“ angemeldet worden, der am heutigen Montag, 07. Februar folgendermaßen stattfinden wird:

Ab 18:00 Uhr treffen die Teilnehmenden am Clemensplatz ein. Nach einer Auftaktkundgebung startet gegen 18:15 Uhr der Aufzug über die Karmeliterstraße, Kastorpfaffenstraße, Am alten Hospital, Auf der Danne, Florinsmarkt, Burgstraße, An der Moselbrücke, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrstraße, Friedrich-Ebert-Ring (querend), Löhrstraße, Roonstraße, Kurfürstenstraße, Rizzastraße, Mainzer Straße und Neustadt zurück zum Clemensplatz.

Gegen 19:30 Uhr wird der Clemensplatz vermutlich wieder erreicht sein und es folgt die Abschlusskundgebung.

Gegen 20:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

