Koblenz – Hinweis auf den Busverkehr der koveb an Weihnachten und zum Jahreswechsel

Besonderheiten zu den Fahrplänen / Keine Nachtbusse nach Mitternacht.

Koblenz – Auch an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel sind die Busse der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH für ihre Fahrgäste unterwegs. Wie in den Vorjahren werden die Fahrpläne an Weihnachten und Silvester an die veränderte Nachfrage angepasst. Ein wichtiger Hinweis: Nach wie vor werden bis auf Weiteres keine Nachtbusse nach Mitternacht angeboten.

Fahrplaninformationen zu den Weihnachtsfeiertagen

An Heiligabend gilt der Samstagsfahrplan. Nach 16:00 Uhr wird vom regulären Busnetz auf das Nachtnetz an Samstagen umgestellt. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Der Linienverkehr wird gegen 09:00 Uhr aufgenommen.

Busverkehr zum Jahreswechsel

An Silvester gilt der Samstagsfahrplan. Am Neujahrstag gilt der Sonntagsfahrplan, wobei der Betrieb gegen 9:00 Uhr aufgenommen wird.

Genauere Informationen hierzu können den Anmerkungen/Fußnoten der jeweiligen Fahrpläne entnommen werden.

Neues Fahrplanheft

Das neue Fahrplanheft ist ab sofort in allen Verkaufsstellen, insbesondere im Bus-Informationszentrum im Löhr-Center oder im Bus erhältlich (Schutzgebühr: 1,- EUR).

