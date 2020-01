Koblenz – Informationsflyer zum Schulalltag für neuzugewanderte Erziehungsberechtigte erstellt

Koblenz – „Schulalltag in Koblenz – Hilfreiche Informationen auf einen Blick“ – unter diesem Titel können sich zugewanderte Erziehungsberechtigte ab sofort in einem Flyer über das Schulsystem in Rheinland-Pfalz sowie den Schulalltag an Koblenzer Schulen informieren.

Übersetzt wurden die Flyer auf Englisch, Französisch, Spanisch und Bulgarisch. Sie liegen u.a. beim Bürgeramt, beim Service-Point sowie in der Abteilung Migration und Integration beim Ordnungsamt aus. Außerdem können alle aus dem Ausland hinzugezogenen Eltern bei Neuanmeldung ihrer Kinder an den Koblenzer Schulen den Flyer in einer der Sprachen erhalten. Zusätzlich sind die Flyer in den jeweiligen Sprachen unter folgendem Link zu finden:

https://www.koblenz.de/leben-in-koblenz/bildung/bildungsbuero/dokumente/

Die Flyer bieten einen ersten Überblick über die Grundlagen des rheinland-pfälzischen Schulsystems. Für weiterführende Informationen gibt es zudem den Koblenzer Schulwegweiser, in welchem alle Koblenzer Schulen im Einzelnen sowie unter anderem zusätzliche Angebote zur Unterstützung während der Schul-laufbahn beschrieben werden. Auch dieser ist online unter https://www.koblenz.de/leben-in-koblenz/bildung/schulen/ abrufbar.

Die Flyer wurden im Rahmen des kommunalen Bildungsmanagements unter dem Handlungsfeld „Integration von Neuzugewanderten“ initiiert und umgesetzt. Das kommunale Bildungsmanagement ist im Bildungsbüro (Kultur- und Schulverwaltungsamt) der Stadtverwaltung Koblenz unter der Leitung von Bildungs- und Kulturdezernentin PD Dr. Margit Theis-Scholz angesiedelt. In Bezug auf die Umsetzung fand eine Kooperation mit Pädagogik-Studierenden der Universität Koblenz-Landau statt.

Die Flyer wurden über das Förderprogramm „Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neu-zugewanderte“ erstellt. Das Bildungsbüro Koblenz wurde im Jahr 2017 mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gegründet. Als Koordinierungsstelle für Bildungs-fragen arbeitet das Bildungsbüro Koblenz primär an der Vernetzung von Bildungsangeboten und Bildungsakteuren in Koblenz.

***

Stadt Koblenz