Boppard am Rhein – BBS Boppard öffnet Interessierten die Türen am Samstag, 08. Februar

Vielfältiges Bildungsangebot bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Höherqualifizierung.

Boppard am Rhein – „Eine Schule – alle Abschlüsse“ – die BBS Boppard bietet für Menschen unterschiedlichen Alters und mit den unterschiedlichsten Vorbildungen Bildungsangebote zur Höherqualifizierung an. Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer der BBS Boppard stellen diese Angebote am Samstag, 08. Februar 2020 im Rahmen unterschiedlicher Formate vor. Los geht es um 9 Uhr im Hauptgebäude der BBS Boppard in der Antoniusstraße 21, Eingang „Auf der Zeil“.

Im 30-Minuten-Rhythmus werden alle Bildungsangebote der BBS Boppard im Rahmen von Präsentationen vorgestellt. Daneben bietet sich für Interessierte die Gelegenheit, eine Kurzhospitation im Unterricht zu erleben oder Gespräche mit Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen, Lehrern sowie der Schulleitung im Rahmen der Bildungsgangmesse zu führen.

Der Tag der offenen Tür bietet aber noch mehr. Zahlreiche Klassen haben Angebote vorbereitet, die zum Mitmachen einladen. Weiterführende Informationen dazu finden sich in den ausliegenden Programmen. Für ein attraktives Verpflegungsangebot wird selbstverständlich ebenso gesorgt sein.

Christian Tuldi, als Mitglied des Schulleitungsteams verantwortlich für die Höheren Berufsfachschulen und die Berufsoberschule 2, betont: „Nicht nur am Tag der offenen Tür präsentieren wir uns als attraktive und vielfältige Schule. Die BBS Boppard ist die erste Wahl für berufliche Bildung im vorderen Hunsrück und dem Mittelrheintal, weil wir die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt stellen. Unser Leitsatz Bildung von Mensch zu Mensch ist Grundlage und Anspruch für unser Wirken und Handeln.“

Diesem Anspruch wird die BBS Boppard auch am Tag der offenen Tür gerecht werden. An den Infoständen im Bereich der beiden Haupteingänge werden Fragen zum Bildungsangebot der BBS Boppard gerne beantwortet und Kontakte zu den gewünschten schulischen Ansprechpartnern vermittelt. Auch das Sekretariat wird am Tag der offenen Tür besetzt sein, um Anmeldeunterlagen entgegen zu nehmen.

