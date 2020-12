Koblenz – Müll wird eher abgeholt – Erster Weihnachtstag verschiebt Abholung der Restabfalltonnen in allen Revieren

Koblenz – Restmülltonnen der Montagsreviere werden bereits am Samstag, 19.12.2020 entleert!

Die Vorverlegung der Abfuhrtage sieht wie folgt aus:

Montagsreviere (21.12.2020) Entleerung Samstag, 19.12.2020

Dienstagsreviere (22.12.2020) Entleerung Montag, 21.12.2020

Mittwochsreviere (23.12.2020) Entleerung Dienstag, 22.12.2020

Donnerstagsreviere (24.12.2020) Entleerung Mittwoch, 23.12.2020Freitagsreviere (25.12.2020) Entleerung Donnerstag, 24.12.2020

Alle Bürger, Verwaltungen und Betriebe müssen dafür Sorge tragen, dass die Restabfallgefäße am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Straßenrand/Bürgersteigkante bereitgestellt werden bzw. in Revieren mit Service zugänglich sind.

Weitere Informationen gibt es beim Kommunalen Servicebetrieb Koblenz

– von den Abfallberatern unter Tel. 129-4518/-4519

– den Straßenmeistern unter Tel. 129-4512/4513

– oder ausführlich zum Nachlesen auf der Homepage des Betriebes www.servicebetrieb.koblenz.de unter Presse.

***

Stadt Koblenz