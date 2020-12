Koblenz – Hinweis: Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass es wegen des Feiertages Neujahr am Freitag, den 01.01.2021, in allen Freitagsrevieren zu einer Nachverlegung der Leerung der Biotonnen/Braunen Tonnen kommt. Die „Biotonnen der Freitagsreviere“ werden dann entsprechend am Samstag, den 02.01.2021 entleert.

Nur dort wo keine Biotonnen vom Kommunalen Servicebetrieb Koblenz aufgestellt werden konnten, sind die Restabfalltonnen/Grauen Tonnen von der Nachverlegung betroffen.

Die Tonnen der Nachverlegung müssen am geänderten Abfuhrtag bis 6.00 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden. Nicht bereitgestellte Tonnen können nicht entleert werden.

