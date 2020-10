Koblenz – Verkehr: Arbeiten an Hochspannungsleitungen – B 9 wird gesperrt

Koblenz – Verkehr: Am Samstag, 24. Oktober, wird die B 9 in beiden Fahrtrichtungen von 07.00 bis 07.45 Uhr voll gesperrt. Im Bereich des Gewerbe- und Technologieparks Bubenheim/B9 finden Arbeiten an Hochspannungsleitungen statt, die über die Bundesstraße führen.

Eine Umleitung über die L 52, Weinackerweg, Bubenheimer Weg und Eifelstraße ist ausgeschildert.

Stadt Koblenz