Koblenz – Verkehr: Erneuerung Steuergerät Lichtsignalanlage Kreuzung Hohenzollernstraße / Rizzastraße – Abschaltung am 21.10.2020

Koblenz – Verkehr: Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Hohenzollernstraße mit der Rizzastraße erhält am Mittwoch, 21.Oktober ein neues Steuergerät. Hierzu wird die Ampel an dem Tag ab ca. 06:00 Uhr außer Betrieb sein. Voraussichtlich am späten Nachmittag wird sie wieder in Betrieb gehen.

Zur Sicherheit der Fußgänger werden alle Fußgängerfurten an diesem Knotenpunkt gesperrt. Die Fußgänger werden gebeten, die umliegenden Nachbaranlagen zu benutzen.

Neben dem Austausch des über 30 Jahre alten Steuergerätes, das für den Erhalt der Betriebssicherheit erforderlich ist, werden moderne Anforderungssysteme zur Verlängerung von Grünzeiten für Linienbusse eingesetzt.

Somit werden Halte von Bussen an dieser Kreuzung und an der folgenden Lichtsignalanlange am Friedrich-Ebert-Ring verringert. Weiterhin werden die zum Teil geringen Grünzeiten für Fußgänger über die Hohenzollernstraße verlängert.

Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer während der Umbauarbeiten um erhöhte Aufmerksamkeit.

***

Stadt Koblenz