Kurkonzert in Bad Salzig: Musik verbindet – gelungene Veranstaltung trotz Regen

Kurkonzert in Bad Salzig, 15. Juni 2025 – Nach einem regnerischen Vorspiel zeigte sich pünktlich zum Kurkonzert in Bad Salzig die Sonne, als der Gemischte Chor Frohsinn die Zuhörer auf dem Nachbarplatz mit auf eine musikalische Reise nahm. „Keinen Tropfen im Becher mehr“ – Petrus nahm es wörtlich und bescherte das passende Wetter.

Das abwechslungsreiche Programm führte von den Ufern des Rheins über die Streets of London bis nach Südafrika und bot eine eindrucksvolle Zeitreise voller musikalischer Höhepunkte. Eine Pause in der Straußwirtschaft lud zum geselligen Verweilen ein, bevor die Reise über das Bad Salziger Börnchen zurück an den Rhein führte.

Besondere Momente schufen die einfühlsame Interpretation der Beach Boys, die feierliche Darbietung des Salziger Segens zu Ehren von Hauptmann Theodor Hoffmann sowie das stimmungsvolle Country Roads – Take Me Home.

Fazit zum Kurkonzert in Bad Salzig

Mit großer Begeisterung nahmen die Gäste das Konzert auf und erlebten erneut, wie Musik Menschen verbindet und Emotionen über Grenzen hinweg trägt.

Text: Boppard.de