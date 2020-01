Lahnstein – Hinweis zu den Öffnungszeiten der Verwaltung an den närrischen Tagen

Erstellt in

Lahnstein – Am Schwerdonnerstag greifen die Narren auch in Lahnstein wieder nach der Macht. Am 20. Februar 2020 werden die Lahnsteiner Karnevalisten, angeführt von der Närrischen Turmgarde, pünktlich ab 11.11 Uhr wieder versuchen, Oberbürgermeister Peter Labonte aus dem Chefsessel im Rathaus zu vertreiben. Die Bevölkerung ist zur „Rathauserstürmung“ herzlich eingeladen.

Für die Zeit des Straßenkarnevals ändern sich die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung wie folgt:

Schwerdonnerstag ist ab 11.11 Uhr die Rathauserstürmung in der Kirchstraße. Ab 12.00 Uhr schließen alle Dienststellen.

An Rosenmontag sind alle Dienststellen mit Ausnahme des Service-Centers ganztägig geschlossen. Das Service-Center ist von 10.00 bis 12.00 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet. Das Standesamt ist im selben Zeitraum telefonisch erreichbar unter der Nummer 0162 2595735.

Fastnachtdienstag sind alle Dienststellen von 08.00 bis 12.00 Uhr geöffnet und nachmittags geschlossen. Einzige Ausnahme ist der Ticketservice in der Stadthallenpassage. Dieser schließt ab Schwerdonnerstag, 12.00 Uhr bis einschließlich Dienstag, 25. Februar 2020.

Ab Aschermittwoch, 26. Februar 2020, gelten in allen Dienststellen wieder die üblichen Öffnungszeiten.

