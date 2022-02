Lahnstein – Hip-Hop-Workshop für Jugendliche im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum

Im März geht es los.

Lahnstein – Das Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) erweitert seine Jugendangebote und bietet ab 11. März auch regelmäßig einen Hip-Hop-Workshop für Jugendliche ab zwölf Jahren an.

Unter fachlicher Anleitung einer Hip-Hop-Dance-Lehrerin können die Jugendlichen nicht nur coole Moves sondern auch neue Leute kennenlernen.

Im Rahmen des Workshops besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit der Crew bei Veranstaltungen im JUKZ oder auf einer größeren Bühne wie beim Festival Lahneck Live in den Rheinanlagen aufzutreten.

Das erste Treffen ist am 11. März 2022 in den Räumen des Jugendkulturzentrums in der Wilhelmstraße 59. Der Kurs findet mit Ausnahme der rheinland-pfälzischen Schulferien immer freitags in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr zu den dann gültigen Corona-Bedingungen statt.

Die Kosten belaufen sich monatlich auf 5,00 Euro.

Anmeldungen sind telefonisch unter 02621 914601 oder per Mail an jukz@lahnstein.de möglich.

Stadt Lahnstein