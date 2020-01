Lahnstein – Kinderaugen zum Leuchten gebracht: Wunschzettelaktion in Kooperation mit dem Globus-SB-Warenhaus ein voller Erfolg

Erstellt in

Lahnstein – Im Dezember 2019 veranstalteten das Jugendkulturzentrum Lahnstein sowie die Initiative Runder Tisch für Flüchtlinge in Lahnstein in Zusammenarbeit mit dem Lahnsteiner Globus-SB-Warenhaus eine Wunschzettelaktion. Bei dieser hatten die Kunden des Warenhauses die Möglichkeit, dort von Kindern angebrachte Wunschzettel zu erfüllen.

Die Verantwortlichen des städtischen Jugendkulturzentrums und des Runden Tisches bedanken sich im Namen aller beschenkten Familien recht herzlich. Der Dank gilt in erster Linie auch allen Globus-Kunden Lahnsteins, die mit ihrem Engagement dafür gesorgt haben, dass rund 40 Kindern des JUKZ-Frauencafés ein Weihnachtswunsch erfüllt werden konnte.

Die Geschenke wurden am 20. Dezember 2019 von einigen Kindern selbst in Empfang genommen. Die Freude bei diesen war riesengroß, ebenso bei den anwesenden Eltern und Ehrenamtlichen, die an diesem Tag ihren weihnachtlichen Abschluss im JUKZ feierten.

Selbstverständlich gilt insbesondere den Verantwortlichen des Globus-SB-Warenhauses großer Dank für diese schöne Idee und die reibungslose Durchführung. Das Team vom Jugendkulturzentrum und dem Runden Tisch hofft auf weitere ähnliche Kooperationen auch in diesem Jahr.

***

Stadtverwaltung Lahnstein

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Stadtentwicklung und Kultur

Kirchstraße 1

56112 Lahnstein