Lahnstein – Am 28.12.2019, in der Zeit von 13:30 – 15:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Globus Warenhauses in Lahnstein ein Verkehrsunfall.

Ein geparkter PKW wurde in dieser Zeit durch ein noch unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein weißer Transporter, beim Ausparken beschädigt.

Der Unfallverursacher verschwand anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel: 02621-9130.

Polizeidirektion Koblenz