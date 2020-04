Landkreis Peine – Coronavirus: Hinweise zur Maskenpflicht

Erstellt in

Landkreis Peine (NI) – Coronavirus: Mit der am Montag beginnenden Maskenpflicht im Einzelhandel und öffentlichen Personennahverkehr gibt es Unsicherheiten in der Bevölkerung.

Masken sind in allen Geschäften des Einzelhandels und Verkaufsstellen für Kunden Pflicht. Masken müssen damit auch in Tankstellen und auf Wochenmärkten getragen werden.

Außerdem gilt die Maskenpflicht an Bushaltestellen und im Gleisbereich von Bahnhöfen.

In privaten Fahrzeugen sowie in Banken, Sparkassen und an Geldautomaten besteht keine Maskenpflicht.

Landkreis Peine

Referat für Kreisentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit

