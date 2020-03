Leer – Corona-Virus: Hinweise zum Umgang mit Fakenews zum Thema Coronavirus der Polizei

Erstellt in

Landkreis Leer/ Stadt Emden (NI) – Corona-Virus: Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus kursieren bereits seit einigen Tagen viele Falschmeldungen, sog. Fakenews, die insbesondere über soziale Medien, wie zum Beispiel WhatsApp, Facebook, Instagram und Twitter, verbreitet werden. Viele dieser Falschmeldungen haben auch den Landkreis Leer und die Stadt Emden erreicht, so lässt sich aus einigen Nachfragen bei der Polizei schließen, die sich auf konkrete Falschmeldungen bezogen.

Informationen, die Bürgerinnen und Bürger erfahren, sollten mit den Informationen behördlicher Einrichtungen abgeglichen werden. So geben behördliche Einrichtungen, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut (www.rki.de), das Bundesministerium für Gesundheit (www.bundesgesundheitsministerium.de), das Auswärtige Amt (www.auswaertiges-amt.de) sowie die örtlichen Kommunen, wie der Landkreis Leer (www.landkreis-leer.de) und die Stadt Emden (www.emden.de) wichtige und tagesaktuelle Auskünfte zum Corona-Virus heraus.

Die Stadt Emden hat unter der Rufnummer 04921/87-1818 in der Zeit von Montag bis Freitag, 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Samstag und Sonntag, 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, ein Bürgertelefon eingerichtet. Das Bürgertelefon für den Landkreis Leer ist von Montag bis Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr, am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr und am Samstag und Sonntag zwischen 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr eingerichtet.

Bürgerinnen und Bürger sollten sich von Nachrichten, die sie beispielsweise als Sprachnachricht über WhatsApp weitergeleitet bekommen und deren ursprüngliche Herkunft sie nicht kennen, nicht verunsichern lassen. Im Zweifelsfalle sollte bei einer behördlichen Einrichtung, über Internetrecherche oder telefonische Kontaktaufnahme, in Erfahrung gebracht werden, ob die kursierenden Informationen wahr sind oder nicht.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Polizeiinspektion Leer/Emden