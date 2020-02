Leipzig – Regionalbahn kollidiert mit Einkaufswagen auf dem Gleis – Bundespolizei Leipzig sucht Zeugen

Erstellt in

Leipzig (SN) – Heute, kurz nach Mitternacht, warfen unbekannte Personen einen Einkaufswagen auf die Gleise unterhalb der Brücke Kohlweg.

Gegen viertel eins kollidierte eine in Richtung Geithain fahrende Regionalbahn mit dem Gegenstand und kam zirka 400 Meter später zum Stehen. Zum Glück wurde keiner der Reisenden sowie das Zugpersonal verletzt. Teile des Einkaufswagens hatten die Kühlmittelleitung abgerissen, so dass der Zug nicht mehr weiterfahren konnte.

Durch die Leipziger Feuerwehr wurde die Kühlflüssigkeit in Wannen aufgefangen. Die Regionalbahn wurde mit den Reisenden in den Leipziger Hauptbahnhof zurückgeschleppt. Dort konnten die Reisenden ihre Reise fortsetzen. Die Schadenshöhe am Zug ist noch nicht bekannt. Bei 6 Zügen kam es zu Verspätungen.

Die Bundespolizei Leipzig hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Personen in der Zeit von 23:30 bis 00:30 Uhr im Bereich des Kohlweges und auf der Brücke gesehen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise bitte an die Bundespolizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 / 997990.

Bundespolizeiinspektion Leipzig