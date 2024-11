Posted in

Leitungsarbeiten in Heimbach – Oberer Grabenring ab 6. November vollgesperrt – Aufgrund von notwendigen Erneuerungsarbeiten an unterirdischen Versorgungsleitungen wird die Straße „Oberer Grabenring“ im Neuwieder Ortsteil Heimbach ab Mittwoch, 6. November, vollgesperrt.

Konkret betroffen ist dabei der Abschnitt zwischen der Einmündung Burghofstraße und der Kreuzung mit der Hausenborner Straße.

Die Sperrung betrifft den fließenden Verkehr – für Fußgänger bleibt der Obere Grabenring dauerhaft passierbar.

Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Ende Januar dauern, im Anschluss werden in einem zweiten Bauabschnitt Arbeiten an der Hausenborner Straße zwischen dem Oberen Grabenring und der Einmündung in die Hauptstraße vorgenommen. Auch hier wird es voraussichtlich ab März zu einer Straßensperrung kommen.

***

Text: Pressebüro der Stadt Neuwied