Liebenburg / Dörnten (NI) – Am Freitag, 08.05.2020, kam es gegen 08:50 Uhr in der Hahndorfer Straße zum Brand in einer Garage.

Im Nahbereich der Hahndorfer Straße wurden kurz zuvor drei jugendliche Personen gesehen. Die Jugendlichen werden gebeten sich mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen, da sie möglicherweise als Zeugen zur Brandentstehung in Betracht kommen.

Hinweise an die Polizei Goslar unter 05321-339-0.

Polizeiinspektion Goslar