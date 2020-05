Regensburg – Sport im Park startet zunächst online

Bewegungsangebot für aktive Menschen.

Regensburg (BY) – Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Da das Sportprogramm „Sport im Park“ für Seniorinnen und Senioren in den öffentlichen Parks aktuell nicht stattfinden kann, bieten die bekannten Trainerinnen und Trainer ihre Übungen ab sofort online an.

Die Mitmach-Angebote werden über Youtube hochgeladen und sind über den folgenden Link auf der städtischen Website www.regensburg.de/leben/sport-freizeit/sport-im-park abrufbar.

Hintergrund

„Sport im Park“ ist ein Bewegungsförderungsangebot für aktive und junggebliebene Menschen und findet kostenfrei unter freiem Himmel in neun verschiedenen städtischen Parks statt. Das Programm zeichnet sich durch seine Offenheit und Niederschwelligkeit aus. Zielgruppe sind ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die unkompliziert Anschluss in einer offenen Gruppe suchen und sich wieder in Bewegung bringen möchten. Gerade im fortgeschrittenen Alter ist es wichtig, sich sportlich zu betätigen und seinen Bewegungsapparat zu aktivieren.

Die stets abwechslungsreichen Übungsstunden werden von qualifizierten Übungsleiterinnen übernommen, die sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen den Einstieg jederzeit und unkompliziert möglich machen.

Bei weiteren Fragen rund um das Thema „Sport im Park online“ erreichen Sie das Amt für Sport und Freizeit unter der 507-1539 oder per E-Mail unter sportamt@regensburg.de

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass die Bewegung für Gruppen im Freien bald wieder möglich sein wird. Die Trainerinnen wünschen viel Spaß beim Mitmachen im eigenen Wohnzimmer. „Öffnen Sie dabei das Fenster, dann bekommen Sie vielleicht trotzdem ein wenig das Sport-im-Park-Gefühl.“

