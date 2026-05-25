Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Hamburg Oevelgönne Unfall – Hamburger Elbe Todesfall zu Pfingsten – Mann rutscht in die Elbe und stirbt – Vor den Augen seiner Familie

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blaulicht, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Hamburg

Hamburg Oevelgönne UnfallHamburger Elbe Todesfall zu PfingstenMann rutscht in die Elbe und stirbtVor den Augen seiner Familie.

Ein tragischer Unfall an der Hamburger Elbe hat am Pfingstwochenende für Entsetzen gesorgt. Am beliebten Elbstrand in Oevelgönne ist am Samstagabend ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Trotz eines stundenlangen Großeinsatzes von Feuerwehr, Polizei, DLRG und Rettungskräften konnte der junge Mann nicht mehr gerettet werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-Jährige gemeinsam mit Freunden und Angehörigen am Elbstrand unterwegs. Während eines Spaziergangs ging er offenbar im flachen Wasser entlang. Dort verlor er auf den glitschigen Steinen plötzlich den Halt und stürzte in die Elbe. Augenzeugen berichten, dass der Mann innerhalb weniger Augenblicke von der Strömung erfasst wurde und verschwand.

DJ GerreG Soziales Engagement - Feiern und Hunde aus Tötungsstationen retten

Hamburg Oevelgönne Unfall sorgt für großen Rettungseinsatz

Besonders dramatisch: Freunde und Familienangehörige reagierten sofort und sprangen selbst in die Elbe, um den Mann zu retten. Doch das Wasser war trüb und die Sicht extrem schlecht. Schon nach kurzer Zeit verloren sie den 29-Jährigen aus den Augen.

Daraufhin begann ein umfangreicher Rettungseinsatz rund um den Elbstrand in Oevelgönne. Feuerwehr, Polizei, DLRG und Wasserschutzpolizei suchten mit mehreren Booten, Tauchern und Hubschraubern nach dem Vermissten. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph Hansa“ sowie der Polizeihubschrauber „Libelle“ kamen zum Einsatz.

Die Suche dauerte rund zwei Stunden. Erst gegen 20:30 Uhr fanden Feuerwehrtaucher den Mann leblos im Wasser. Für den 29-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Hamburger Elbe Todesfall zeigt erneut die Gefahren des Flusses

Der tragische Hamburger Elbe Todesfall macht erneut deutlich, wie gefährlich die Elbe trotz ihrer beliebten Strandabschnitte sein kann. Immer wieder warnen Behörden vor starken Strömungen, plötzlich auftretenden Wellen durch vorbeifahrende Schiffe sowie gefährlichen Unterwasserströmungen.

Besonders die glatten Steine entlang der Uferbereiche gelten als riskant. Viele Menschen unterschätzen zudem die schlechte Sicht unter Wasser und die enorme Kraft der Strömung. Immer wieder kommt es an der Hamburger Elbe zu schweren Unglücken und tödlichen Badeunfällen.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Pfingsten endet für Familie und Freunde in einer Tragödie

Was als gemeinsamer Abend am Wasser begann, endete für Familie und Freunde des jungen Mannes in einer unfassbaren Tragödie. Angehörige und Bekannte mussten noch vor Ort von Notfallseelsorgern und Kriseninterventionsteams betreut werden.

Das Unglück erschüttert derzeit viele Menschen in Hamburg und sorgt erneut für Diskussionen über die Gefahren an der Elbe. Besonders tragisch ist, dass Freunde und Familienangehörige noch versucht hatten, den Mann zu retten, ihn in den dunklen Wassermassen jedoch nicht mehr finden konnten.

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist in Gedanken bei der Familie, den Freunden und allen, die dem Verstorbenen nahestanden. (hk)

Quellen: BILD, WELT, MOPO Hamburg, stern, dpa, Feuerwehr Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren ...

Alice Weidel: Migrationskosten explodieren – Merz lässt Bürger länger arbeiten, um Staatsversagen zu finanzieren

OpenAir Kino im Kurhausgarten Hamm 27. bis 29. Mai 2026

Burgenklassik: Schubert in Ungarn - Fünf Streichervirtuosen auf Burg Rheinfels

Sozialverband VdK: Gebäudemodernisierungsgesetz drängt Menschen in neue Kostenfallen

Freibadesaison 2026 in Hannover beginnt

Marc Bernhard: Bundesregierung verschärft die soziale Katastrophe am Wohnungsmarkt

Reform der Pflegeversicherung: Niedersachsen kritisiert geplante Kürzung von Rentenpunkten von pflegenden Angehörigen

AIDAperla in "Elbe in Concert" zum 837. Hafengeburtstag Hamburg

Reform der privaten Altersvorsorge nimmt letzte Hürde

Frühstück mit Gorillas am 17. Mai im Saarbrücker Zoo

Ein Jahr Koalition: Regierung darf nicht Steigbügelhalter für rechtspopulistische Kräfte sein

Tankrabatt 2026: Mineralölkonzerne sagen danke – und kassieren gleich mit

Kleidertauschparty in der Stadtbibliothek Mannheim

Sommerlounge 2026 in Hannover auf dem Andreas-Hermes-Platz eröffnet

Politisch motivierte Kriminalität 2025: Politisch motivierte Straftaten auf einem neuen Höchststand

Sozialverband VdK zur Gesundheitsreform: „Sozialpolitischer Rückschritt“

Schlagworte: #25.05.2026 #Aktuell #Badeunfall Hamburg #Blaulicht #Christoph Hansa #Deutschland #DLRG Hamburg #Elbe #Elbe Hamburg #Elbe Unglück #Elbstrand #Elbstrand Hamburg #Feuerwehr Hamburg #Hamburg #Hamburg Oevelgönne Unfall #Hamburg-News #Hamburger Elbe Todesfall #hk #Mann ertrunken Hamburg #Mann rutscht in die Elbe und stirbt #Mann stirbt in Elbe #Nachrichten #Oevelgönne #Panorama #Pfingsten #Polizeihubschrauber Libelle #Rettungseinsatz Hamburg #Strömung Elbe #Todesfall Elbe

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com