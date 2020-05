Regensburg – Aktueller Hinweis: Stadtbücherei und vier Stadtteilbüchereien öffnen wieder

Ausleihen und Rückgaben von Medien ab 13. Mai wieder möglich.

Regensburg (BY) – Ab Mittwoch, 13. Mai 2020, können Medien in der Stadtbücherei am Haidplatz und den Stadtteilbüchereien Nord, Süd, Burgweinting und Candis unter strengen Hygieneauflagen und bestimmten Öffnungszeiten wieder abgeholt und zurückgegeben werden.

Die Stadtteilbücherei Ost bleibt vorerst geschlossen.

Vorläufige Öffnungszeiten der Stadt- und der Stadtteilbüchereien

Haidplatz (Zentrale): Dienstag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, Samstag, 10 bis 13 Uhr

Süd und Candis: Dienstag und Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag geschlossen, Samstag, 11 bis 14 Uhr*

Nord und Burgweinting: Dienstag und Mittwoch geschlossen, Donnerstag und Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 14 Uhr*

Ost: bis auf Weiteres geschlossen

* Abwechselnd jeden zweiten Samstag geöffnet.

Mehr Informationen auf www.regensburg.de/stadtbuecherei

Ausleihen, Rückgaben und Bücherei-Mitglied werden

Die Ausleihe und Rückgabe der Medien erfolgt kontaktlos über die Selbstverbucher. Ein längerer Aufenthalt in der Bücherei zum Lesen, Arbeiten oder Lernen ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

Alle Büchereien sind außerdem nur für eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig geöffnet. Um die Aufenthaltsdauer der Kundinnen und Kunden zu verkürzen, können neue Ausweise ausschließlich online auf www.regensburg.de/stadtbuecherei beantragt und anschließend an der Theke abgeholt werden.

Gesonderte Öffnungszeiten für Risikogruppen

Kundinnen und Kunden, die zu den sogenannten Risikogruppen gehören, haben die Möglichkeit einen Einzel-Termin zu vereinbaren. Die Ausleihe und Rückgabe ist dadurch für diese Personengruppe besonders sicher gestaltet, da sie ihre vorbestellten Medien nur noch zum vereinbarten Termin abholen brauchen.

Es gelten strenge Hygienemaßnahmen

Die Bücherei hat diverse Sicherheitsmaßnahmen getroffen: Es gelten ähnliche Hygiene-, Sicherheits- und Abstandsbestimmungen, wie sie bereits aus dem Einzelhandel bekannt sind. Es gilt eine Maskenpflicht. Die einzelnen Zutrittsbestimmungen sind unter www.regensburg.de/stadtbuecherei aufgelistet. Hinweisschilder vor Ort unterstützen den Besucherinnen und Besuchern bei ihrem sicheren Büchereibesuch.

Für Fragen zur Ausleihe sowie zu Fristen und Mitgliedsausweisen steht das Team der Bücherei zu den Öffnungszeiten der Zentrale per Telefon unter 507-1476 oder per E-Mail an stadtbuecherei@regensburg.de zur Verfügung.

***

Stadt Regensburg