Mainz – 50 Jahre Mainzer Ferienkarte (Alles anders und dennoch wieder vielfältige Sommerferienangebote für Kinder und Jugendliche in Mainz)

Mainz – (ekö) „Die geplante große Feier anlässlich 50 Jahre Mainzer Ferienkarte wird es in den Sommerferien nicht geben können“, bedauert Sozialdezernent Dr. Eckart Lensch: „Dennoch will und wird das Amt für Jugend und Familie vielfältige attraktive Sommerferienangebote für Kinder und Jugendliche auf die Beine stellen und arbeitet engagiert zusammen mit den Mainzer Vereinen und Institutionen an einem spannenden und abwechslungsreichen Programm.“

In den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren werden in den Sommerferien Ferienbetreuungsangebote von 8:00 bis 16:30 Uhr stattfinden. Im Gegensatz zu dem bisherigen Angebot in der Alten Ziegelei können in den Einrichtungen die Hygienestandards gewährleistet werden. Alle Familien, die bereits einen Platz auf der Alten Ziegelei gebucht haben, werden kontaktiert und die Betreuungsplätze entsprechend auf die einzelnen Jugendeinrichtungen verteilt.

Das Amt für Jugend und Familie steht zudem in Kontakt mit allen Anbietern von Ferienbetreuungsangeboten in Mainz und bietet Unterstützung an, damit alle geplanten Maßnahmen in den Sommerferien durchgeführt werden können Gemeinsam mit dem Stadtjugendring Mainz e. V. werden Vereine und Anbieter von Freizeiten ermutigt, ihr geplantes Angebot aufrecht zu erhalten und ggf. anstatt einer mehrtägigen Reise mit Übernachtung als eine Vor-Ort-Betreuung in Mainz durchzuführen. Auch in diesen Fällen wird die Stadt Mainz finanzielle Unterstützung anbieten.

Darüber hinaus sucht das Amt für Jugend und Familie neue Partner, die Freizeit- und Betreuungsangebote in den Sommerferien anbieten. Einige Institutionen sind bereits mit neuen kreativen Ideen auf die Stadtverwaltung zugekommen und wollen in den Sommerferien neue Projekte anbieten: Das Naturhistorische Museum plant ein Angebot im Museum, Medien RLP bietet ein Filmcamp im Haus der Jugend an, der Verein Kulturbäckerei e. V. veranstaltet einen Ferienworkshop im Neustadtzentrum. Die Fördervereine der Mainzer Grundschulen haben ebenfalls bereits signalisiert, in den Ferien Betreuungsangebote durchzuführen.

Das Amt für Jugend und Familie unterstützt die Vereine und Initiativen gerne bei der Ausarbeitung ihrer Programme und stellt auch eine finanzielle Unterstützung in Aussicht.

Und was passiert mit der altbewährten Ferienkarte? Das bekannte Veranstaltungsprogramm und den Ferienkartenausweis wird es in diesem Jahr in gewohnter Form leider nicht geben können. In Abstimmung mit den vielen Anbietern und Kooperationspartnern der Ferienkarte arbeitet das Amt für Jugend und Familie daran, möglichst viele Angebote umsetzen zu können – ob im Rahmen der Ferienbetreuung oder als Einzelveranstaltung, zu denen man sich gesondert anmelden kann. Auch bei den beliebten Ferienfahrten prüft das Amt für Jugend und Familie, ob Fahrten angeboten werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch unklar, ob Busreisen in den Sommerferien gestattet werden, welche Freizeitparks, Zoos und sonstige Angebotsziele in den Sommerferien wieder geöffnet haben werden und welche Vorgaben einzuhalten sind.

Auf der Internetseite Jugend in Mainz werden alle Neuerungen und Infos demnächst bekanntgegeben. Weitere Infos unter:

