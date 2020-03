Ludwigshafen – Coronavirus: Absage Erlebnis-Samstag am 14. März

Erstellt in

Ludwigshafen – Coronavirus: Aufgrund der Allgemeinverfügung bezüglich öffentlicher Veranstaltungen der Stadt Ludwigshafen wird der Erlebnis-Samstag am 14. März 2020 und der in diesem Rahmen geplante Auftakt der Veranstaltungsreihe „Auf einen Espresso mit…“ abgesagt. Das Besucherzentrum bleibt an diesem Tag geschlossen.

Wir bedauern die kurzfristige Absage und bitten um Verständnis. Für BASF steht die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher und Mitarbeiter an erster Stelle. Wir beobachten daher die Entwicklung sehr genau.

Über das Vorgehen in Bezug auf die geplanten Erlebnis-Samstage der nächsten Monate werden wir rechtzeitig informieren.

***

BASF-Ludwigshafen