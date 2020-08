Lübeck – Event: Ein Koffer voll Geschichten im Innenhof der Stadtbibliothek entdecken

Erstellt in

Birte Bernstein erzählt Märchen für Kinder ab 5 Jahren am 21. August 2020.

Lübeck (SH) – Am Freitag, 21. August 2020, um 16 Uhr wird sich der Koffer voll Geschichten an einem ganz besonderen Ort öffnen: Märchenerzählerin Birte Bernstein ist im Innenhof der Stadtbibliothek Lübeck, Hundestr. 5-17, zu Gast und erzählt Märchen von hier und anderswo. Gemeinsam mit den Zuhörern werden diese in einer schwungvollen Geschichtenwerkstatt erlebbar. Die Kinder sind zum Mitmachen aufgefordert und nehmen die Geschichten mit nach Hause, die sie durch Hören, Spielen und Erleben verinnerlicht haben und mit Kopf und Herz noch lange erinnern.

Für alle Kinder ab 5 Jahren, größere und ganz große Ohren sind herzlich willkommen! Der Eintritt ist frei. Aufgrund begrenzter Platzzahl wird um eine vorherige Anmeldung in der Bibliothek unter der Rufnummer (0451) 122 4115 gebeten.

Sollte das Wetter doch nicht freilufttauglich sein, ist für ein Ausweichquartier in den historischen Sälen der Bibliothek gesorgt.

***

