Lübeck – Pflegestützpunkt berät nach Terminabsprache in Travemünde

Nächste Sprechstunde am 5. August 2020 – Vorherige telefonisch Terminvereinbarung erforderlich.

Lübeck (SH) – Die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes bieten wieder einmal monatlich ihre Sprechstunde in Travemünde an. Die Sprechstunde findet ab sofort wieder wie gewohnt jeden 1. Mittwoch im Gesellschaftshaus in der Bücherstube, Torstraße 1, statt.

Die nächste Sprechstunde ist am Mittwoch, 5. August 2020. Aufgrund der geltenden Kontaktregelungen ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Entsprechende Gesprächstermine werden für den 5. August von 9.30 bis 12 Uhr vergeben und können bis zum 4. August 2020, 15 Uhr unter den Rufnummern (0451) 122 – 49 31 oder 122 – 49 03 vereinbart werden.

Während der Beratung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Der Pflegestützpunkt berät und unterstützt in belastenden Pflegesituationen und bei psychosozialen Problemen. Weiter gibt der Pflegestützpunkt Informationen zu ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen in Lübeck und deren Finanzierung.



***

Stadt Lübeck