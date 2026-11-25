Mäntel für Hunde sind im Winter oft sinnvoll – VIER PFOTEN erklärt, für welche Hunde ein Mantel in der kalten Jahreszeit sinnvoll ist, und was ein gutes Kleidungsstück ausmacht.
Regen und fallende Temperaturen sorgen nicht nur bei Menschen für Unbehagen. Auch Hunde leiden oft unter Nässe und klirrender Kälte. Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN verrät, wann Kleidung für Ihren Vierbeiner sinnvoll ist und worauf Sie beim Kauf von Regen- oder Wintermänteln für Ihren Hund unbedingt achten sollten.
Kühle Luft, starker Wind, aber auch der im Herbst und Winter oft nasskalte oder gefrorene Boden schränken das Wohlgefühl vieler Hunde aktuell ein. Anzeichen dafür können beispielsweise ein steifer Gang oder Zittern sein. „Vielen Halter:innen ist dabei gar nicht bewusst, dass Hunde tatsächlich eine Erkältung bekommen und krank werden können, wenn sie ständig Kälte ausgesetzt sind“, erklärt die Verhaltensbiologin Dr. Sabrina Karl, Heimtierexpertin bei VIER PFOTEN. Gerade bei Hunden mit wenig Unterwolle können Hundemäntel deshalb wertvolle Dienste erweisen.
Funktionalität steht im Fokus
Wichtig ist, dass es nicht um ein modisches Accessoire geht, weshalb die Expertin dringend von Mänteln mit Kapuze abrät: „Durch eine Kapuze wird die Bewegungs- und Kommunikationsmöglichkeit Ihres Hundes und eventuell sein Sichtfeld beeinträchtigt.“ Vielmehr sollte die Funktionalität des Kleidungsstücks im Fokus stehen.
Dr. Sabrina Karl: „Besonders für Welpen, ältere Hunde, kranke Tiere, Hunde ohne Unterwolle – etwa Pudel, Dobermann oder Magyar Vizsla – sowie kurzbeinige Rassen – etwa Dackel, Malteser oder Französische Bulldoggen – ist ein Mantel vielmehr ein notwendiger Schutz vor Nässe und Kälte. Ein spezieller Hundemantel schützt davor, dass Kälte durch nasses Fell durchdringt und der Hund im schlimmsten Fall eine Unterkühlung bekommt. Nasses, kaltes Fell kann bei Hunden außerdem zu Entzündungen der Atemwege führen, und in durchnässtem Fell können sich leicht Bakterien und Pilze vermehren, was wiederum zu Hautentzündungen führen kann. Besonders bei ausgedehnten Spaziergängen ist ein wasserdichter Hundemantel daher sehr sinnvoll.“
Darauf sollten Sie beim Kauf eines Hundemantels achten
Achten Sie auf die richtige Passform, denn schlecht sitzende Regen- oder Winterbekleidung kann scheuern oder die Bewegungsfreiheit Ihres Hundes einschränken. „Es empfiehlt sich, in einem Fachgeschäft verschiedene Modelle direkt anzuprobieren oder seinen Hund vorher zu Hause sorgfältig auszumessen“, sagt Dr. Karl.
Für die richtige Rückenlänge sollte man vom Widerrist (höchster Schulterpunkt) bis zum Rutenansatz messen. Der Brustumfang wird ermittelt, indem man das Maßband um den breitesten Bereich des Brustkorbes legt. Je nach Felldichte und -länge sollten ein bis zwei Finger zwischen Maßband und Brustkorb passen. Dasselbe gilt für den Umfang von Hals und Bauch Ihres Hundes.
Beim Kauf eines Regenmantels ist wichtig, dass das Material nicht nur wasserabweisend, sondern wirklich wasserdicht ist. Wie wasserdicht ein bestimmtes Material ist, lässt sich häufig anhand der Angabe „Wassersäule“ (WS) ablesen: Je höher die Zahl, desto wasserdichter der Stoff. Dr. Sabrina Karl: „Ein WS-Wert von 10.000 Millimetern ist ein guter Richtwert und bietet zuverlässigen Schutz bei starkem Regen oder bei längerem Wasserkontakt. Je nach Temperatur oder Jahreszeit darf der Mantel zusätzlich mit wärmendem Material gefüttert sein.“
Für Sichtbarkeit des Hundes sorgen
Gerade für die dunkle Jahreszeit empfiehlt es sich, beim Kauf eines Hundemantels zusätzlich darauf zu achten, dass dieser die Sichtbarkeit Ihres Hundes insbesondere in den Abendstunden erhöht. Beispielsweise bieten Modelle mit reflektierenden Nähten und Logos oder Mäntel aus neonfarbenem Stoff dem Tier bei schlechten Lichtverhältnissen mehr Sicherheit.
Die Anprobe sollte Schritt für Schritt trainiert werden
Kein Hund sollte gezwungenermaßen in ein Kleidungsstück „verpackt“ werden, das ihm anfangs vielleicht sehr ungewohnt vorkommt. Wichtig ist, dass Sie sich Zeit nehmen, um ihn an das Ankleiden zu gewöhnen. „Möglicherweise müssen Sie Ihrem Hund mehrere Modelle anziehen, bis der passende Mantel gefunden ist. Trainieren Sie die Anprobe daher vorher in kleinen Schritten und mit positiver Verstärkung, damit die Suche nicht zu einer Geduldsprobe für Halter:in und Tier wird“, rät Dr. Karl.
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Text: VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz