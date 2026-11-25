Schwerdtner zum Spritpreisdeckel – Zum vorliegenden Entwurf für den Spritpreisdeckel sagt Ines Schwerdtner, Vorsitzende der Partei Die Linke:
»Katherina Reiche wollte diesen Spritpreisdeckel nie, und genau so sieht er auch aus. Die Obergrenze richtet sich nach den Preisen der teuersten Region im Land, obendrauf kommen bis zu 20 Cent Marge pro Liter, und die Übergewinne der Raffinerien rührt der Entwurf gar nicht erst an. Wenn dieser Deckel überhaupt greift, dann mittags um zwölf. Und was die Konzerne dabei verlieren, holen sie sich über den Rest des Tages zurück. Das ist kein Preisdeckel, das ist eine Mittagspause für die Abzocke.
Es braucht eine ehrlich Entlastung mit einer Übergewinnsteuer, die abschöpft, was die Ölkonzerne an der Krise verdienen, und eine Preisaufsicht, die endlich durchgreifen kann. Hohe Spritpreise sind kein Naturgesetz. Man muss sich nur mit den Konzernen anlegen wollen, dafür ist Frau Reiche eine absolute Fehlbesetzung.«
***
Text: Die Linke