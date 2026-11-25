Käfighaltung in der EU: Gericht fällt bahnbrechendes Urteil zur Untätigkeit der EU-Kommission – Luxemburg, 25.11.2026: Das Gericht der Europäischen Union hat heute positiv über die Klage der Initiative „End the Cage Age“ gegen die Europäische Kommission entschieden. Damit wurde ein historischer Sieg für die „Nutztiere“ in der EU sowie für die demokratische Rechenschaftspflicht errungen.
Grund für die Klage aus 2024 war die Untätigkeit der EU-Kommission. Denn trotz erfolgreicher Europäischer Bürgerinitiative (EBI) ist der angekündigte Gesetzesvorschlag für ein Ende der Käfighaltung in der EU bislang ausgeblieben.
Der Gerichtshof hat nun deutlich gemacht, dass die Europäische Kommission einen klaren, aktualisierten Zeitplan vorlegen muss, um ihre Zusage umzusetzen, die Käfighaltung schrittweise abzuschaffen. Das gilt für alle Tierarten, die von der EBI „End the Cage Age“ erfasst werden.
Klare Stimmen für ein Ende der Käfighaltung
Über 100 Tierschutz- und Umweltorganisationen schlossen sich 2018 zusammen und riefen die EBI „End the Cage Age“ ins Leben. Rund 1,4 Millionen Menschen unterstützen die Forderung, die Käfighaltung in der EU zu beenden. Die Europäische Kommission kündigte daraufhin an, bis Ende 2023 einen Gesetzesvorschlag für den schrittweisen Ausstieg aus Käfighaltungssystemen vorzulegen. Ein historisches Versprechen, das große Hoffnungen auf Verbesserungen für die Tiere weckte.
Versprechen statt Taten: EU-Kommission bleibt konkrete Schritte schuldig
Doch statt eines Gesetzesvorschlags folgten lediglich wiederholte Ankündigungen, was 2024 schließlich zu der Klage durch die EBI führte. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Forderungen der EU-Bürger:innen nicht folgenlos bleiben.
„Die EU-Kommission hat Erwartungen geweckt und ihr Versprechen bislang nicht eingelöst. Die Leidtragenden sind die Tiere: Sie müssen weiterhin auf engstem Raum leben, können ihre arttypischen Verhaltensweisen kaum ausleben und weder ausreichend Bewegung noch wichtige Sozialkontakte pflegen“, so Sophie-Madlin Langner, Fachreferentin bei PROVIEH e.V..
Nachdem das Gericht der Europäischen Union im März dieses Jahres eine Anhörung durchgeführt hat, verkündete es heute sein Urteil. Nach diesem muss die Kommission nun einen klaren Zeitplan vorlegen, wie sie ihre Zusage zur Beendigung der Käfighaltung für alle von der EBI erfassten Tierarten erfüllen will.
„Das Urteil ist ein wichtiger Erfolg – jetzt muss die Kommission handeln. Wir werden in einem großen Bündnis den politischen Druck aufrechterhalten und darauf drängen, dass bestmögliche und wirksame Vorschläge für alle betroffenen Tierarten ohne weitere Verzögerung vorgelegt werden.“, unterstreicht Langner.
300 Millionen Tiere warten weiter auf ein Ende der Käfighaltung
Aus einem bislang unveröffentlichten Verordnungsentwurf geht hervor, dass für Legehennen und weitere Geflügelarten, mit Ausnahme von unter anderem bestimmten Zuchttieren, ein Ende der Käfighaltung vorgesehen sei. Kritisch ist allerdings die geplante Übergangsfrist für bestehende Betriebe von 12 Jahren: eine viel zu lange Zeit für Tiere, die währenddessen weiterhin in der Enge leben müssen und ihre tierartspezifischen Bedürfnisse kaum ausleben können. Auch Vorschläge zur Abschaffung von Kastenständen in der Sauenhaltung sind bereits für 2027 angekündigt.
Aktuell müssen rund 300 Millionen Tiere pro Jahr in Käfigen und käfigähnlichen Systemen ihr Dasein fristen. Gitterkäfige, Kastenstände und Einzelboxen bleiben für Legehennen, Enten, Kaninchen, Sauen und Kälber ihr Lebensraum. Die Tiere können sich darin kaum bewegen, ihre Gliedmaßen nicht ausreichend strecken und wichtige Verhaltensweisen wie Scharren, Nestbau oder Sozialkontakte nur stark eingeschränkt ausleben. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bestätigte die erheblichen Tierschutzprobleme dieser Haltungsformen wissenschaftlich.
PROVIEH fordert die EU-Kommission auf, schnellstmöglich dem Urteil zu folgen und mit umfassenden Gesetzesvorschlägen für alle betroffenen Tierarten und deutlich kürzeren Übergangsfristen aktiv zu werden. Die Forderung von 1,4 Millionen Menschen ist klar: die Käfighaltung muss enden. Die Tiere können nicht noch länger warten.
Weiterführende Informationen von PROVIEH
- End the Cage Age – PROVIEH kämpft für ein Ende der Käfighaltung in der EU
- „End the Cage Age“: Bündnis fordert von der EU-Kommission vollständigen Ausstieg aus der Käfighaltung
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Text: PROVIEH e.V.