Magdeburg / Sachsen-Anhalt – Update Corona am 01.04.2020 – Ministerpräsident Haseloff: Kontaktbeschränkungen werden verlängert

Magdeburg / Sachsen-Anhalt – Update Corona am 01.04.2020 – Die vorübergehenden Kontaktbeschränkungen in Sachsen-Anhalt werden bis zum 19. April verlängert.

Das gab Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff heute in Magdeburg nach einer Telefonkonferenz der Ministerpräsidentinnen und der Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundeskanzlerin bekannt.

Das Kabinett wird, so Haseloff, morgen in einer Sondersitzung über die Verlängerung der vorübergehenden Kontaktbeschränkungen, beschließen. Der Regierungschef betonte: „Der Kampf gegen das Virus ist noch lange nicht gewonnen. Deswegen müssen die Ausgangsbeschränkungen verlängert werden. Krisensituationen erfordern besondere Verhaltensregeln. Und wir alle müssen uns an die Auflagen halten. Nur dann können wir das Virus auch wirksam und nachhaltig bekämpfen.“

Ursprünglich sollten die vorübergehenden Kontaktbeschränkungen mit Ablauf des 5. April enden.

