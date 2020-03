Mainz – Altstadt: Verkehrsmeldung für die Rheinstaße

Erstellt in

Mainz – Altstadt: (rap) Von Mittwoch, 01. April 2020 bis Freitag, 17. April 2020 wird die Rheinstraße in Höhe des Hilton-Hotels / Übergang Rheingoldhalle in der Zeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr in Fahrtrichtung Mombach einspurig gesperrt.

Grund für die temporäre Sperrung sind Tiefbauarbeiten (Absperrung eines Anschlusses) durch die Mainzer Fernwärme GmbH.

