Mainz – Best Of Wine Tourism-Awards 2021: Bewerbungen sind ab sofort möglich

Mainz – (gl) Sie sind die Botschafter der Weinhauptstadt Mainz und der Region Rheinhessen: Die Preisträgerinnen und Preisträger des Best Of Wine Tourism-Award des internationalen Netzwerkes der Great Wine Capitals. Das Online-Bewerbungsportal ist nun für Bewerbungen für den renommierten Best Of-Award freigeschaltet.

Winzerbetriebe und der Weinwirtschaft nahestehende Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie und der Eventbranche können sich ab sofort unter

www.mainz.de/gwc-wettbewerb

für die Best Of Wine Tourism-Awards 2021 bewerben. Das Bewerbungsportal schließt am Freitag, 31. Juli 2020, 12.00 Uhr.

Zahlreiche namhafte Weingüter und Unternehmen haben bereits an dem in Mainz und Rheinhessen seit dem Jahr 2008 durchgeführten Wettbewerb teilgenommen.

Mehr als 80 Preisträgerinnen und Preisträger wurden seitdem ausgezeichnet und zählen damit zu den attraktivsten weintouristischen Adressen in der Landeshauptstadt Mainz sowie der Weinregion Rheinhessen.

Bewerbungen können in folgenden sieben Kategorien eingereicht werden:

• Weingastronomie

• Innovative Weintourismus-Erlebnisse

• Weintourismus-Service

• Unterkunft

• Nachhaltigkeit im Weintourismus,

• Kunst und Kultur

• Architektur, Parks und Gärten

Da die aktuell vorherrschende Corona-Pandemie viele Betriebe auf eine harte Probe stellt, wird in der Bewerbung um den Best Of Wine Tourism-Award 2021 das vergangene Jahr 2019 berücksichtigt. Dies bedeutet, dass Veranstaltungen und andere Aktivitäten, die in die Bewerbung einfließen, in der Vergangenheit liegende Events und Angebote auch des Jahres 2019 umfassen.

Eine Expertenjury bewertet die Bewerbungen im September und gibt die Gewinner in den Kategorien bekannt. Die anschließende Preisverleihung erfolgt nach jetzigem Planungsstand am 29. Oktober 2020 bei der Abschlussgala der „Great Wine Capitals Annual Conference“. Diese Jahreshauptversammlung des internationalen Netzwerks wird 2020 in Mainz und Rheinhessen stattfinden.

Der „Best Of“-Award steigert die internationale Wahrnehmung des eigenen Unternehmens. Alle ausgezeichneten Betriebe werden in Publikationen, Social Media-Aktivitäten sowie im Internet und bei Veranstaltungen des Netzwerkes global beworben und zudem bei eigenen Marketing-Maßnahmen unterstützt.

Hintergrund Great Wine Capitals: Eine Welt der Extraklasse

Als Mitglied der Great Wine Capitals (GWC) ist Mainz gemeinsam mit Rheinhessen seit Juni 2008 die exklusive deutsche Vertretung des Netzwerkes. Das internationale Netzwerk besteht derzeit neben Mainz und Rheinhessen aus

• Adelaide | Südaustralien (Australien)

• Bilbao | Rioja (Spanien)

• Bordeaux (Frankreich)

• Mendoza (Argentinien)

• Lausanne (Schweiz)

• Porto (Portugal)

• San Francisco | Napa Valley (USA)

• Valparaíso | Casablanca Valley (Chile)

• Verona (Italien)

Seit seiner Gründung 1999 hat das Netzwerk verschiedene Projekte, Initiativen und Programme entwickelt und initiiert, stets mit dem Ziel exzellenten Service im Hinblick auf Tourismus, Wirtschaftsbeziehungen und Bildungsangebote innerhalb dieser internationalen Gemeinschaft zu erreichen.

Der internationale Wettbewerb um den „Best Of Wine Tourism“- Preis wurde ins Leben gerufen worden, um diejenigen Weingüter der einzelnen Mitgliedsstädte auszuzeichnen, die sich durch Spitzenleistungen in verschiedenen Kategorien, von Kunst und Kultur bis zu nachhaltigem Weintourismus, hervorheben – und die ihre Erfahrungswerte an die Öffentlichkeit weitergeben.

www.greatwinecapitals.com und www.mainz.de/weinerlebnis

***

GWC-Geschäftsführerin

Mainz & Rheinhessen

Elke Höllein

c/o Landeshauptstadt Mainz,

Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 38 20

55028 Mainz