Mainz – Das neue Stadthaus trinkt fair – Cafébar ist wieder geöffnet und bietet Fairen Kaffee an

Mainz – (rap) Nach dem Umzug der Rathaus-Belegschaft ins neue Stadthaus in der Großen Bleiche musste auch ein neuer Betreiber eines Cafés gefunden werden. Die Cafébar von Frau Schmidt „Cakes & Events“ bietet ab sofort fairen Kaffee der Müller Kaffeerösterei an.

„Ein wichtiges Zeichen und ein konsequentes Engagement der Fair Trade-Stadt Mainz, dass die Kolleginnen und Kollegen des Stadthauses, aber auch die Besucherinnen und Besucher wieder fairen Kaffee trinken können“, so Dr. Sabine Gresch, welche die städtische Fair Trade-Kampagne koordiniert. „Danke an dieser Stelle an die Familie Adler für ihre offene und aufgeschlossene Haltung.“

„Genauso wie wir als Frau Schmidt für die faire Behandlung unseres Teams stehen, unterstützen wir humane und faire Bedingungen im Handel. Die Qualität des Kaffees schmeckt man auch, da kann man direkt mit einem guten Gewissen genießen“, sagt Andrea Adler-Neufels (Gründerin von Frau Schmidt).

Mainz ist seit 2013 Fair Trade-Stadt, der Titel wurde seitdem immer wieder verlängert. Mit der Kampagne will Mainz den Fairen Handel noch stärker ins Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher rücken. „Wir wollen den Fairen Handel sichtbar machen“, so Sabine Gresch, vom AGENDA-Büro. Ob in der Verwaltung, in Kantinen, in Kirchengemeinden, in Schulen, in Cafés, im Sportverein oder im Lebensmitteleinzelhandel – der Faire Handel biete vielerorts Anknüpfungspunkte. Die Kampagne beziehe alle Bereiche kommunalen Engagements mit ein: die Bürgerinnen und Bürger als Konsumenten, die Städte als öffentliche Beschaffer, die Medien und auch den Einzelhandel. Unter dem Motto „Mainz denkt global“ könne jeder aktiv werden und mithelfen.

