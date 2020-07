Kaiserslautern – Hinweis: Warmfreibad öffnet zuerst

Erstellt in

Vorerst nur Ein-Schicht-Betrieb – Waschmühle öffnet etwas später.

Kaiserslautern – Die diesjährige Freibadsaison, die für den Beginn der Sommerferien anvisiert war, wird zumindest fast pünktlich beginnen. Dank des intensiven Einsatzes der beauftragten Firmen, die mitunter auch am Wochenende arbeiteten, kann das Warmfreibad am Mittwoch, 8. Juli, seine Pforten für Besucherinnen und Besucher öffnen. Ausnahme ist das Springerbecken, das wegen Problemen mit der Abdichtung aus baulichen Gründen noch einige Wochen geschlossen bleiben muss. Das Springerbecken wäre für den normalen Besucherverkehr aber ohnehin gesperrt gewesen, sondern ist ausschließlich für den Vereinssport vorgesehen, der nun zeitverzögert beginnen muss. Die Waschmühle öffnet aus baulichen Gründen erst am darauffolgenden Montag, 13. Juli 2020. Auch hier mussten unvorhergesehene Abdichtungsarbeiten durchgeführt werden.

Fragezeichen gibt es leider nach wie vor in Sachen Personalbeschaffung. Während für die Badeaufsicht ausreichend Personal vorhanden ist, laufen derzeit noch Vorstellungsgespräche mit Sicherheits- und Reinigungskräften, ebenso Abstimmungsgespräche mit entsprechenden Dienstleistern. Aufgrund des Personalmangels werden beide Bäder zu Beginn nur in einem Ein-Schicht-Betrieb laufen. Anstelle der ursprünglich geplanten zwei Badezeiten (morgens und am späten Nachmittag) wird es eine durchgängige Badezeit geben, von 13 bis 18 Uhr. Sobald genügend Personal vorhanden ist, wird dann auf den Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt.

Entsprechend des ersten Badetages am Mittwoch, 8. Juli, wird am Montag, 6. Juli, das neue Buchungsportal freigeschaltet, zumindest für das Warmfreibad. Damit können Badegäste im Voraus ihre Badezeit buchen und auch bezahlen. Auch der Erwerb ermäßigter Tickets ist damit möglich.

