Mainz – Mainz denkt global: „Stadtrallye“ zeigt die nachhaltigen Seiten der Stadt

Mainz – (rap) „Zukunft fair gestalten“ – das ist das Motto der Fairen Woche 2021. Aber wie fair ist Mainz? Welche Unternehmen und Initiativen in unserer Stadt sind bereits auf dem Weg, unser Handeln nachhaltiger zu gestalten? Welche Möglichkeiten hat jede:r Einzelne, im Alltag dazu beizutragen? Antworten gibt die Stadtrallye quer durch Mainz im Rahmen der bundesweiten Fairen Woche.

Vom 10. bis 24. September können Interessierte auf Entdeckungstour gehen und nachhaltig handelnde Unternehmen und Initiativen kennenlernen – alleine, in Kleingruppen oder als Schulklasse. An insgesamt 35 Stationen erfahren sie mehr über Nachhaltigkeit, darüber, wie Fairer Handel zu besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen im Globalen Süden beiträgt und wieso biologische und regionale Produkte besser für Klima und Umwelt sind.

Neben dem Weltladen beteiligen sich u.a.

– die Volkshochschule,

– der Bioladen Natürlich,

– der Naturschaugarten Lindenmühle,

– das Brockenhaus,

– der Unverpacktladen,

– das Haus der Jugend,

– der Mädchentreff,

– Oxfam,

– der Mainzer Umweltladen,

– der Froschladen von Werner & Mertz und

– ZMO Buchstabensalon und Secondhand Laden.

„Wir waren beeindruckt von den vielen Stationen, die sich bereit erklärt haben, an der Stadtrallye mitzumachen“, sagt Dr. Sabine Gresch, die Koordinatorin der Fair Trade Stadt Kampagne Mainz. „Und dass wir 35 Stationen im Rahmen der Stadtrallye vorstellen können, zeigt, wie weit wir in Mainz in Sachen Nachhaltigkeit schon gekommen sind.“

Wie funktioniert die Mainzer Stadtrallye?

Man kann mit einem Rallye-Pass in Papierform oder per Smartphone via Actionbound teilnehmen. Die Rallye-Pässe liegen an den Rallye-Station aus oder können unter www.mainz.de/agenda2030 oder www.fairtrade-stadt-mainz.de heruntergeladen werden. Dort findet sich auch die Übersicht über die Stationen mit Adresse und Öffnungszeiten. Der Link zu Actionbound lautet:

https://actionbound.com/bound/mainzdenktglobal

„Als Kommunen tragen wir wesentlich dazu bei, dass unsere globale Wirtschaft nachhaltiger und fairer wird“, sagt Oberbürgermeister Michael Ebling. „Wie, davon können sich die Bürger:innen selbst überzeugen. Ich freue mich über die erste nachhaltige Stadtrallye in Mainz.“

Die Stadtrallye ist eine von mehreren Aktionen, mit denen sich Mainz an der Fairen Woche beteiligt. So findet zum Beispiel am Samstag, 11.09. ein Faires Frühstück in der Ökumenischen Flüchtlingshilfe Oberstadt e.V. (Berliner Straße 39a, 55131 Mainz9 statt.

Freuen können sich Besucher:innen zudem auf eine Fairkostung, die das als Fairtrade-School ausgezeichnete Hans-Böckler-Berufsbildungszentrum (Am Judensand/BBS 3) vom 20. bis zum 24.9.) jeweils von 9.30 bis 13.00 Uhr durchführt – natürlich mit pandemie-tauglichem Hygienekonzept.

Alle Mainzer:innen sind eingeladen, sich an der Stadtrallye zu beteiligen. Die ausgefüllten Rallye-Pässe können im Umweltladen in der Steingasse abgegeben werden. Hat man 10 Stationen aufgesucht, nimmt man an einer Verlosung teil, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Kontakt für Rückfragen:

Landeshauptstadt Mainz

Amt für nachhaltige Stadtentwicklung

Dr. Sabine Gresch

Agenda-Büro

Tel. 06131/123730

Agenda21@stadt.mainz.de

www.mainz.de/agenda2030

www.fairtrade-stadt-mainz.de

Hintergrund

„Die Faire Woche“

Seit 20 Jahren lädt die Faire Woche stets im September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu organisieren. Mit jährlich rund 2.000 Aktionen ist sie bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Sie wird veranstaltet vom Forum Fairer Handel, dem Weltladen-Dachverband und Fairtrade Deutschland. 2021 findet die Faire Woche vom 10. bis 24. September nun bereits zum 20. Mal statt und stellt unter dem Motto „Zukunft fair gestalten – #fairhandeln für Menschenrechte weltweit“ menschenwürdige Arbeit in den Fokus. Mehr Informationen zur Fairen Woche unter www.faire-woche.de

Mainz ist Fairtrade-Town

Als ausgezeichnete Fair Trade-Stadt zählt Mainz seit mehr als 10 Jahren zu den Unterstützern des Fairen Handels. Ziel der Kampagne ist es, den Fairen Handel alltagstauglich zu machen, d.h. das Angebot an fair gehandelten Produkten in der Stadt auszuweiten, die Bürger:innen zu informieren und zu motivieren, vermehrt fair gehandelte Produkte zu kaufen.

Dazu hat sich in Mainz ein Fair Trade-Lenkungskreis gegründet. Dieser stellt eine sehr interessierte Runde kompetenter, motivierter und engagierter Menschen dar. So sind Schulen, die Kirchen, das Land, der Weltladen, die Verbraucherzentrale, die Stadtverwaltung, das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz und viele weitere Akteure vertreten. Und stolz kann der Lenkungskreis auf seine Erfolge zurückblicken: drei Fair Trade Schulen, eine Faire Kita, „Mainz kocht global“ – das Kochbuch zum bewussten Konsum, die Mainzer Stadtschokolade und eine faire Fastnachtsschokolade wurden eingeführt, der Textilführer „öko fair shoppen“ liegt in dritter Auflage vor, das Thema Nachhaltige Beschaffung wird in Mainz intensiv verfolgt, um nur einige Beispiele zu nennen. Gemeinsam mit vielen engagierten Geschäften, Vereinen und dem Weltladen beteiligt sich die Stadt in diesem Jahr mit der Stadtrallye an der Fairen Woche.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz