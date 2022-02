Mainz – Halbtagesprogramm für Kinder von 6 bis 10 Jahren: Ferien-Forscher im nhm

Posted in

Mainz – (rap) „Willkommen im Winter-Wald“ ist das Thema der Ferien-Forscher in den Winterferien. Das Halbtagesprogramm richtet sich an alle Kinder zwischen 6 bis 10 Jahren, die Spaß an Natur, Forschen und Kreativität haben.

In den kalten Monaten wird es ruhig im Wald. Dennoch ist er voller Leben. Welche Tiere sind auch in der Kälte unterwegs? Und wo ist der Rest? Ganz ohne Frostbeulen und kalte Nasen können die Ferien-Forscher im gemütlich warmen Naturhistorischen Museum diese Geheimnisse entdecken und ihren eigenen kleinen Winter-Wald mit seinen Bewohnern gestalten.

Termine: 22./23./24. Februar, 10.00 – 13.00 Uhr.

Weitere Infos zu den Ferien-Forschern 2022 gibt es unter www.mainz.de/nhm.

Buchung und Beratung unter: buchung.nhm@stadt.mainz.de oder Telefon 06131- 122913.

