Mainz – Verkehr: Verkehrsbeeinträchtigung in Kaiserstraße durch Kranabbau

Mainz – Verkehr: (rap) Am Sonntag, 13.12.2020 erfolgt in der Kaiserstraße Höhe Haus Nr. 41 in der Mainzer Neustadt die Sperrung der beiden rechten Fahrspuren stadteinwärts (Richtung Hauptbahnhof) aufgrund eines Kranabbaus in der Zeit von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr durch die Firma Gemünden.

Der Verkehr wird während dieser Zeit einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

