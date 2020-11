Mainz – Verkehrsmeldung: Asphaltarbeiten in der Großen Bleiche – einspurige Sperrung über drei Tage ab kommenden Montag

Mainz – Verkehrsmeldung:(rap) In der Zeit von Montag, 23.11. bis zum Mittwoch, 25.11.2020 erfolgt in der Großen Bleiche (zwischen Platz der Mainzer Republik und der Peter-Altmeier-Allee) die Vollsperrung der rechten Fahrspur der Großen Bleiche stadtauswärts in Richtung Rhein.

Grund der Maßnahme ist die Erneuerung des Asphaltbelags in diesem Straßenbereich durch den Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung. Die Arbeiten erfolgen unter Aufrechterhaltung der Feuerwehraufstellflächen.

Die Fahrspur von der Peter-Altmeier-Allee in die Große Bleiche in Fahrtrichtung Innenstadt bleibt erhalten.

Die Radfahrenden werden mittels Beschilderung über den Platz der Mainzer Republik – Deutschhausplatz – Zeughausgasse umgeleitet.

Für den Individualverkehr wird für diesen Zeitraum eine Umleitung über die Bauhofstraße – Kaiserstraße – Rheinallee – Peter-Altmeier-Allee ausgeschildert.

Nach Rücksprache mit der Mainzer Mobilität werden auch die Buslinien in der Großen Bleiche stadtauswärts während der Baumaßnahme umgeleitet.

