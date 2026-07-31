Manege Madness 2026 bringt in Ratingen die Bühne wieder zum Beben – Internationale Rock- und Metalbands und starke Acts aus der Region kommen am 17. Oktober 2026 in Lintorf zusammen.
Ratingen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kehrt das Konzertformat „Manege Madness“ zurück: Am Samstag, 17. Oktober 2026, wird die Manege Lintorf an der Jahnstraße 28 erneut zum Treffpunkt für Fans moderner Rock- und Metalmusik. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr. Tickets sind ab sofort erhältlich.
Die Veranstaltung vereint internationale Künstler mit Bands aus Nordrhein-Westfalen und setzt damit ein Zeichen für die lebendige Underground-Szene. Angeführt wird das Line-up von Stellvris aus Tschechien. Die Band hat sich mit ihrem modernen Metalcore und energiegeladenen Liveshows über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht und zählt inzwischen zu den vielversprechenden Acts der europäischen Szene.
Aus Großbritannien reisen WREX an. Die Alternative-Rock-Band verbindet harte Gitarren mit eingängigen Melodien und bringt ihren unverwechselbaren Sound nach Ratingen. Komplettiert wird das Programm durch BEHAVER aus Düsseldorf, die atmosphärischen Post-Metal mit kraftvollen Klanglandschaften verbinden, sowie Bilwis aus Oberhausen, die modernen Metal mit emotionalen Melodien und intensiver Bühnenpräsenz kombinieren.
Mit Manege Madness II möchten die Veranstalter nicht nur ein hochwertiges Live-Erlebnis bieten, sondern auch regionalen und internationalen Künstlern eine gemeinsame Bühne schaffen. Bereits die erste Ausgabe zeigte, dass anspruchsvolle Rock- und Metalmusik auch im lokalen Kulturangebot auf großes Interesse stößt. Daran soll die zweite Auflage anknüpfen und Musikfans aus Ratingen, dem Kreis Mettmann sowie dem gesamten Ruhrgebiet und Rheinland zusammenbringen.
„Nach der großartigen Resonanz auf die Premiere war für uns schnell klar, dass Manege Madness keine einmalige Veranstaltung bleiben soll. Wir freuen uns, erneut internationale Bands sowie starke Acts aus der Region in der Manege begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit unserem Publikum einen unvergesslichen Konzertabend zu erleben“, so das Organisationsteam.
Manege Madness 2026 Ticket-Vorverkauf
Informationen zum Ticket-Vorverkauf sowie alle weiteren Details zur Veranstaltung gibt es auf der Homepage der Manege Lintorf www.manege-lintorf.de.
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Text: Stadt Ratingen