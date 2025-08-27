Ganoven Fest Unplugged in der Manege Lintorf – Ratingen. Die „Manege“ in Lintorf an der Jahnstraße 28 wird am Freitag, 12. September, zur Bühne für rebellische Rhythmen und ehrliche Texte: Beim „Ganoven Fest Unplugged“ trifft handgemachte Musik auf kluge Poesie und bringt spannende Namen der deutschsprachigen Singer-Songwriter-Szene nach Ratingen. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht’s um 19 Uhr.
Folgende Akteure stehen auf der Bühne:
- „Götz Widmann“, die Liedermacher-Legende mit Witz, Tiefgang und Haltung.
- „Dan Ganove“, Gastgeber des Abends, bekannt für sein freches Songwriting zwischen Punk, Pop und Kabarett.
- „Ollrich“, der Lokalmatador, den viele aus der Band „Fleischwolf“ kennen mit seinen ehrlichen Texten und einer unverwechselbaren Stimme.
- „Im Taxi Rauchen“ – eine Band mit pointierten Songs, irgendwo zwischen Satire, Melancholie und Lebensfreude.
Das Ganoven Fest Unplugged in der Manege Lintorf
Das „Ganoven Fest Unplugged“ steht für Musik ohne großen Schnickschnack, aber mit echtem Inhalt. Authentisch, direkt und nah am Publikum. Tickets sind im Vorverkauf für 25 Euro über www.danganove.de erhältlich und noch verfügbar. Wer sich einen Abend voller Livemusik und geistreicher Unterhaltung nicht entgehen lassen will, sollte sich schnell Karten sichern.
