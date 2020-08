Mannheim – Sommerferien in den Freibädern: Anpassung der Zeiträume für die besucherstarken Wochenenden

Ab dem 15. August gelten in den Mannheimer Freibädern leicht veränderte Zeitfenster.

Mannheim (BW) – Aufgrund der besonderen Lage angesichts der Corona Pandemie, sind die vier Mannheimer Freibäder derzeit unter gewissen Rahmenbedingungen und Einschränkungen zu besuchen und für alle Besucherinnen und Besucher offen.

Der für alle zugängliche, allgemeine Block „Schwimmen und Baden“ hat sich erweitert: Während dieser unter der Woche von Montag bis Freitag von 11.00 – 20.00 Uhr zum Schwimmen und Baden einlädt, kann zukünftig am Samstag und Sonntag von 9.00 – 20.00 Uhr in allen Bädern – außer sonntags im Herzogenriedbad (exklusives Familienschwimmen) – ins kühle Nass gesprungen werden. Die Erweiterung der Badezeiten um zwei Stunden am Wochenende soll zu einer zusätzlichen Entzerrung beim Einlass führen und gerade für Familien das Angebot attraktiver machen.

Beim Seniorenschwimmen wurde entsprechend der exklusive Zeitblock angepasst: Das Schwimmen für Senioren (60+) findet zukünftig von Montag bis Freitag von 9.00 – 11.00 Uhr statt.

„Wenn wir am Wochenende über 30 Grad Celsius haben, können wir durch die Erweiterung des Zeitfensters die Besucherströme besser steuern. Wir hoffen, dass uns das Wetter in der zweiten Saisonhälfte noch ein paar starke Besuchertage bringt“, so erklärt Uwe Kaliske, Fachbereichsleiter Sport und Freizeit der Stadt Mannheim. Senioren sind natürlich auch am Wochenende weiterhin gern gesehene Gäste.

Unter www.schwimmen-mannheim.de finden sich alle Informationen, die den Mannheimer Freibadbesuch im Rahmen des eingeschränkten Badebetriebes seit dem 16. Juni betreffen. Neben den Sonder-Öffnungszeiten und den Eintrittspreisen wird darüber informiert, welche Besuchergruppe zu welchen Badezeiten zugelassen ist. Auch das an der Kasse abzugebende Formular mit den Kontaktdaten kann hier heruntergeladen und ausgedruckt werden.

***

Stadt Mannheim